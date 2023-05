Op het nippertje: meisjes ontwijken vallende brokstukken van Helderse klokkentoren

Aan de H.A. Lorentszstraat in Den Helder zijn vanmorgen betonnen brokstukken van de klokkentoren van de voormalige Opstandingskerk naar beneden gevallen. Er raakte niemand gewond, maar de schrik zit er goed in.

De brandweer heeft met een hoogwerker inmiddels andere loszittende stukken beton verwijderd. De gemeente laat aan NH weten te onderzoeken wat er is gebeurd.

Een medewerker van de gemeente, die ter plaatse is om de gevallen stukken op te ruimen en hekken om de toren te plaatsen, bevestigt dit aan Regio Noordkop. "Het zijn nieuw aangesmeerde stukken beton die naar beneden zijn gekomen", zegt hij. "Soms zie je dat, wanneer er roest in het beton trekt, er scheuren ontstaan waardoor stukken loslaten."

"De stukken lijken wel van het nieuwe deel af te komen", merkt de buurtbewoner op. Nadat de toren in 2014 eigendom werd van de gemeente is hij grondig gerenoveerd.

"Mijn buurman hoorde een harde knal, en zag twee jonge meisjes wegrennen", zegt een buurtbewoner tegen mediapartner Regio Noordkop . De schrik zat er bij de meisjes goed in, maar iedereen bleef gelukkig ongedeerd. Toen de stukken beton naar beneden vielen waren zij er net voorbij gelopen.

