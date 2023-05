Meer ontmoeting, geen eenzaamheid en meer acceptatie: zo moet 't Gooi inclusiever worden

Tijdens de presentatie komen er steeds voorbeelden voorbij dat de acceptatie en veiligheid nog lang niet oké is. Mannen durven bijvoorbeeld absoluut niet hand in hand te lopen over de Groest, omdat geheid tot gedoe leidt, Gooise sportclubs die geen regenboogvlag willen ophangen en de Larense wethouder Jan van Midden die vertelt te zijn geschrokken van de verhalen over de bejegening van de lhbti’ers in zijn gemeente. “Er is nog een hoop werk te verrichten”, stelt hij zelf.

Eerder deze week presenteerde de twee jaar geleden opgerichte stichting in het Hilversumse raadhuis hun missie en strategie voor de komende jaren. De focus ligt vooral op de regenbooggemeenschap zelf. Een van de belangrijkste zaken is werken aan een grotere bekendheid van de stichting en wat zij allemaal doet. Daarvoor moet de doelgroep beter in beeld komen, zodat ook beter kan worden ingespeeld op de wensen en behoeften van de regenbooggemeenschap.

De Hilversumse wethouder Karin Walters van Inclusie meldt dat het met de acceptatie van lhbti'ers 'meetbaar' beter gaat. Zij verwijst naar de Hilversum Monitor, een jaarlijks onderzoek onder de inwoners waarin diverse thema's waaronder veiligheid aan de orde komen. Hieruit blijkt dat de Hilversummers in de afgelopen positiever zijn geworden over zoenende mensen in het openbaar. In 2019 was 31 procent oké met een zoenende man en vrouw, 29 procent met twee zoenende vrouwen en 27 procent met twee mannen. Twee jaar later zijn die percentages gestegen naar respectievelijk 42 procent, 38 procent en 36 procent.

Marco Altena, voorzitter van Stichting Gooi & Vecht Inclusief, ziet dat de zichtbaarheid de laatste jaren vergroot is. Steeds meer gemeenten zijn lhbti-vriendelijk. Zo hijsen zij op Coming Out Day de regenboogvlag, komen er regenboogzebrapaden, - bankjes en –stoplichten en hebben ook steeds meer gemeenten lhbti-beleid. Hilversum was in ‘t Gooi in 2019 de eerste. Wijdemeren heeft dat nu ook en in Huizen, Gooise Meren en Laren staat dat in de steigers.

Keerzijde

Dat is een goede ontwikkeling. Dat betekent erkenning, maar bijvoorbeeld ook financiële steun voor het verzorgen van activiteiten. Die zichtbaarheid werkt goed, maar heeft een keerzijde, want het roept veel weerstand op, zo merkt Altena op. “De maatschappij verhardt. De toon wordt harder, ook het tegengeluid wordt harder. Dat is een kwalijke zaak, want we hadden gehoopt dat met de groeiende zichtbaarheid dat de sociale acceptatie mee zou groeien”, stelt Altena.