OM eist 3 jaar cel tegen twee mannen die worden verdacht van verkrachting in Castricum

Wanneer een 19-jarige vrouw op zaterdagavond 9 oktober na een avond stappen in Castricum buiten op een bankje zit te wachten op haar vrienden, komen er twee mannen bij haar zitten. Volgens de verklaring van de vrouw dacht ze in eerste instantie dat de mannen om een sigaret kwamen vragen, maar gingen in plaats daarvan aan haar zitten.

De vrouw heeft verklaard dat ze meerdere keren aan heeft gegeven hier niet van gediend te zijn, maar dat de mannen gewoon doorgingen. De mannen betastten toen haar borsten en billen, trokken haar broek naar beneden en duwden haar vervolgens naar achteren op het bankje. De ene man zou het slachtoffer bij haar schouders hebben vastgehouden, terwijl de andere man haar verkracht.

Het lukt de vrouw om tijdens de verkrachting haar telefoon te pakken, en één van haar vrienden te bellen met wie ze die nacht uit is. Ze zegt hem dat hij direct moet komen. De vriend komt vervolgens aangerend, spreekt de mannen aan en geeft ze een duw. Wanneer even later de politie arriveert, treffen ze de vrouw huilend. Zij weet de verdachten op het station aan te wijzen en nog diezelfde nacht worden twee mannen van 22 jaar aangehouden, één uit Heerhugowaard en één uit Budel.

Genoeg steunbewijs voor verklaring

Volgens het OM is er genoeg bewijs dat de verklaring van de vrouw bevestigt. Zo heeft de vrouw altijd gedetailleerd en consistent haar verklaring gedaan. De forensische arts heeft onder andere letsel aan haar knie en een afgebroken nagel geconstateerd, en in de verklaring van het slachtoffer zou dit gebeurd zijn toen zij probeerde terug te vechten. Daarnaast is er een getuige; de vriend die de vrouw heeft gebeld en gevraagd te komen. Ook is er DNA van allebei de mannen aangetroffen bij het slachtoffer waar zij geen goede verklaring voor kunnen geven. Tot slot hebben beide mannen hun verklaring later aangepast.

De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 3 jaar en een schadevergoeding van bijna 5300 euro. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.