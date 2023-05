Nog lang niet naar huis: Roos en Gabby rijden met Amerikaanse schoolbus door Sahara

Vorig jaar augustus vertrokken de Julianadorpse Roos van Maastricht en Gabby Bandt met een omgebouwde Amerikaanse schoolbus op wereldreis. Hun baan hadden ze opgezegd en het huis verkocht, zodat ze samen op zoek konden gaan naar de ultieme vrijheid. Inmiddels heeft het stel duizenden kilometers afgelegd en de mooiste plekken bezocht, dus vertellen ze NH Nieuws of dit nieuwe leventje een beetje bevalt of dat er al sprake is van heimwee.

"We hebben die reis drie maanden lang met vier andere busjes meegemaakt en dat was voor ons een hele bijzondere ervaring. Die klik was zó goed dat we met elkaar hebben gezorgd voor een mega unieke ervaring", vertelt Roos. Gabby vult aan: "Je spreekt hier wel echt over nieuwe vriendschappen die je hebt opgebouwd."

En dat is precies waarom het stel Nederland wilde verlaten. Sinds hun vertrek is de bus al door Frankrijk, Spanje, Portugal en Marokko gereden. En dat laatste land heeft Roos en Gabby een onvergetelijke tijd bezorgd.

Sinds het vertrek zo'n negen maanden geleden is de grootste droom voor Roos en Gabby werkelijkheid geworden. "Het klinkt stom, maar het leven is best wel perfect op dit moment. Na negen maanden hebben we allebei toch wel weer rust in ons lijf gevonden na alle drukte en stress uit Nederland ", vertelt Roos.

Alleen maar positieve verhalen van Roos en Gabby, die hun draai volledig hebben gevonden in de schoolbus. Hoewel deze reis nog steeds elke dag als een vakantie voelt, probeert het stel wel een klein beetje structuur aan te houden in het dagelijks leven. "Ik werk vaak elke ochtend twee uurtjes, waardoor je soort van een structuur hebt. Maar juist de vrijheid en elke dag kunnen bepalen wat je gaat doen dat maakt wel dat wij het heel leuk vinden", zegt Roos.

Naast het gezelschap, was het stel ook onder de indruk van Marokko. Vooral de gastvrijheid en het diverse landschap zorgde ervoor dat het stel daar drie maanden is verbleven. "De mensen zijn daar zo toegankelijk. Je wordt overal uitgenodigd om te komen eten. En we konden soms drie uur rijden en dan veranderde het landschap elk uur weer compleet. Die combinatie heeft de reis echt heel uniek gemaakt", vertelt Roos.

Geparkeerd of onderweg; de schoolbus van Roos en Gabby trekt veel bekijks. "Het blijft een eyecatcher en echt een appartement op wielen", grapt Gabby. "Mensen hangen uit het raam op de snelweg om foto's te maken en laatst hadden we zelfs een fotoshoot van een zwangere vrouw en haar man. Ze zagen de bus en gingen daarna snel naar de kapper en zich omkleden om vervolgens een fotoshoot te doen rondom de bus. Je komt de meest gekke dingen tegen."

"Op vakantie wil je echt uitslapen en in de zon bakken. Die ruimte en vrijheid hebben we elke dag, dus we worden ook elke dag vroeg wakker als het licht wordt. Daarmee sta je elke ochtend zonder moeite al superfris op. De rest van de dag zit dan weer geen structuur in, want we weten letterlijk niet waar de bus morgen gaan parkeren", aldus Gabby.

En al die tijd heeft de schoolbus het stel nog nooit in de steek gelaten. Op een kleine uitzondering na dan. "We hadden één keer in Marokko kapotte schokdemper, dus die hebben we toen moeten vervangen. Maar we hebben eigenlijk wel mazzel gehad dat dat in Marokko was, omdat het er goedkoop is en er zijn veel vakmensen", vertelt Roos.

Terug naar Nederland

Vanuit Marokko is de koers een paar weken geleden weer richting Nederland gezet. Vandaag staat de bus geparkeerd op een parkeerplaats in de Spaanse stad Granada en stukje bij beetje rijden Roos en Gabby weer richting Nederland. Zijn ze het reizen zat? Nee totaal niet, het is slechts een tussenstop tot de volgende reis.

"We gaan nu via de Oostkust van Spanje weer een beetje omhoog en dan willen we half juli weer in Nederland zijn", vertelt Roos, "Om even wat aanpassingen te doen aan de bus en voor de APK en natuurlijk ook om familie en vrienden zien en daar even wat tijd mee door te brengen. Daarna willen we vanaf september weer op pad voor minstens een jaar. Het kan nog elke dag veranderen, maar ons plan is om de sneeuw op te zoeken in Oostenrijk."

Maar er staat nog veel meer plaatsen op het verlanglijstje van Roos en Gabby. "We willen ook graag nog een heel jaar een rondje langs de Balkanlanden en zouden ook héél graag de bus nog willen verschepen naar Amerika", vertelt Roos. "Tot nu toe hebben we nog wel een vierjarenplan met alles wat we nog willen doen."