Plan om sloop te voorkomen: "Maak van de Peperstraat een Zaanse Montmartre"

De Peperstraat is al tijden het gesprek in Zaandam. Woningen moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. Joan Kelderman doet er alles aan om dit te voorkomen, want een definitieve beslissing is nog niet genomen. Deze wordt na de zomer verwacht. De sloop is in drie fasen aangekondigd.

Boosheid, verdriet en teleurstelling

De bewoners uit de eerste fase weten al dat ze weg moeten en er zijn dan ook al heel wat mensen vertrokken. "Mijn neef woont daar", vertelt Joan, "en die wil echt niet weg." De bewoners zijn boos, verdrietig en teleurgesteld. Joan woont zelf in een appartement in de tweede fase. Haar moeder Corrie woont in de Beatrixtoren.



In de Beatrixtoren wonen veel oudere mensen die stress ervaren. Van de jarenlange onzekerheid, hoe lang ze kunnen blijven en of ze kunnen blijven. Eerder ging NH met hen in gesprek.

