Opnieuw nachtelijke autobranden in Haarlem, mogelijk verband nog onderzocht

Weer zijn er in Haarlem enkele autobranden geweest. Aan de Doctor Schaepmanstraat is vannacht rond 3.25 uur een auto uitgebrand en een kwartiertje later sloegen even verderop de vlammen ook uit een bestelbusje aan de Rudolf Slanskystraat. De brandweer heeft het de afgelopen dagen druk met nachtelijke autobranden in de stad.

De politie vermoedt dat de twee auto's vannacht in brand zijn gestoken. Ze stonden kort na elkaar in brand. "Of er een mogelijk verband is, wordt nog onderzocht", laat een woordvoerder van de politie weten. "Daar is nu nog niks over te zeggen."

Meer autobranden afgelopen dagen, ook in Schalkwijk

De politie doet vandaag in beide straten onderzoek naar de oorzaak van de branden. Er zijn de laatste tijd vaker autobranden in de stad. Zo gingen in Schalkwijk afgelopen week ook meerdere auto's in vlammen op. Ook daar vermoedde de politie brandstichting.