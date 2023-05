Hilversum moet jongeren betrekken bij cultuurplannen: "Cultuurmakers en gebruikers van de toekomst"

Volgens wethouder Scheepers is cultuur enorm belangrijk om verbinding in de stad te creëren. Het samen genieten van mooie dingen of ergens door geraakt worden, kan veel doen met de sfeer en levendigheid in de stad.

Hij wil meer ruimte bieden aan nieuwe initiatieven en het betrekken van jongeren is hiervoor erg belangrijk. “Jongeren zijn de cultuurmakers en gebruikers van de toekomst. We moeten vaker het gesprek met ze aangaan en openstaan voor nieuwe ideeën. Ook voor out of the box ideeën, dat zijn vaak juist de leuke ideeën.”

Op de vraag hoe we jongeren moeten betrekken, geeft de wethouder aan dat het goed is om elkaar op te zoeken: “’Door te vragen: waar heb je behoefte aan? Zou je een keer ergens willen optreden? Soms is het stellen van de vraag al een mooi begin en dat doen we nog niet genoeg.”

Plannen voor de Kerkbrink

De herinrichting van de Kerkbrink komt ook aan bod. Een belangrijke missie voor de wethouder. De bibliotheek verhuist naar de Brink en komt in een modern complex waar verschillende mediabedrijven- en diensten, zoals Beeld & Geluid, Digitale Overheid, MOOS productiehuis en NH Gooi samenkomen.

“Een plek waar mensen niet alleen komen om een boek te lenen, maar ook om mediawijs te worden, mensen te ontmoeten en van elkaar te leren. Hilversum is een mediastad en als je in het centrum een plek hebt waar media en bibliotheek samenkomen, dan wordt het echt mooi”, vertelt hij enthousiast.