Luizenmoeder actrice Meral Polat toert met Koerdische groove en meer toffe tips voor het weekend

Als brutale schoolpleinmoeder Mel in de populaire serie de Luizenmoeder verwierf actrice Meral Polat landelijke bekendheid. Meral is niet alleen acteur, ze kan ook prachtig zingen. Met haar eigen Meral Polat Trio heeft ze een album uit met muziek die teruggrijpt op haar Koerdisch-Turkse roots. De teksten zijn gedichten van haar in 2020 overleden vader. "Het album is een eerbetoon aan mijn vader, ik laat zijn gedichten in onze muziek voortleven." Andere tips voor de komende dagen: een nieuwe tentoonstelling in het Van Goghmuseum en een ode aan Toots Thielemans in Twisk.

Tip 1: Meral Polat Trio toert door Noord-Holland

Actrice en zangeres Meral Polat werd geboren in Amsterdam, maar groeide op in Zaanstad. Haar Koerdische ouders en grootouders kwamen uit Dersim in Oost-Turkije. Muziek en gezelligheid kenmerkten haar jeugd in Zaandam. "We speelden op straat en als er een verjaardag was of een familiebijeenkomst, dan werd er gezongen en gespeeld, dat was typisch Koerdisch."

Meral ging naar de toneelschool om actrice te worden. Ze speelde in theater en in speelfilms als de Boscampi's. Landelijke bekendheid kreeg ze met haar rol als schoolpleinmoeder Mel in de populaire serie de Luizenmoeder. "Ik word vaak herkend op straat. In Amsterdam zeggen ze niks, daarbuiten spreken ze me wel vaak aan."

