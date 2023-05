Budo-sporters Frits van der Werff vinden na lange zoektocht nieuw onderkomen in Hoorn

De budo-sporters die les krijgen bij het sportcentrum Frits van der Werff in Hoorn hebben een nieuw onderkomen gevonden. Na een lange en intensieve zoektocht kan voorzitter Jeroen Ligthart bekend maken dat ze per september gaan verhuizen naar het terrein van voetbalvereniging Zwaluwen '30. "We zijn enorm opgelucht en blij dat we gebruik kunnen maken van deze plek", vertelt de voorzitter van BudoSport Hoorn.

Op 1 mei sloot het sportinstituut Frits van der Werff voorgoed haar deuren. "De oplopende energieprijzen, echo van de coronajaren en een krappe arbeidsmarkt maken het voortzetten onhaalbaar", zo luidde de boodschap. In 2019 vierden ze nog hun 50-jarig bestaan.

Een grote wens van Frits van der Werff was om de budo-sporters (jiujitsu, karate en judo) onder te brengen op een nieuwe locatie. En dat is gelukt: vanaf september kunnen ze terecht op het terrein van voetbalvereniging Zwaluwen '30.

Opnieuw aanmelden

Na een lange en intensieve zoektocht bleek dit terrein de beste oplossing. "De komst van de budo-sporters sluit perfect aan op de ambitie van Zwaluwen '30 om meer activiteiten op het terrein te realiseren", aldus voorzitter Jeroen Ligthart. "Het enthousiasme en slagvaardigheid van deze vereniging is bewonderenswaardig. We zitten elkaar niet in de weg, maar zijn juist complementair aan elkaar." Op het terrein zitten ook een kinderopvang en naschoolse opvang.

Voor de budo-sporters is een nieuwe stichting opgericht, onder de noemer 'BudoSport Hoorn'. Leden die momenteel aangesloten zijn voor de budo-sporten moeten zich, om ook aankomend jaar te kunnen trainen, opnieuw aanmelden bij deze stichting. "We kunnen ons ledenbestand niet zomaar overzetten. Om iedereen goed te informeren hebben we formulieren uitgedeeld. Ook Frits van der Werff denkt hierin mee, door mensen aan te spreken en het te benoemen."

Vanwege de nieuwe opzet wordt er contributie aan de leden gevraagd, die voor de helft lager is dan het oude bedrag. "Hierdoor wordt het voor veel meer mensen betaalbaarder om deel te nemen en kunnen veel meer jonge en oudere kinderen beginnen met deze fantastische sport", vertelt Ligthart.

Een nieuwe 'dojo'

De stichting krijgt een nieuwe 'dojo' van ongeveer 200 vierkante meter, waar ze comfortabel kunnen trainen. Alle trainers en begeleiders die nu bij de sporten aangesloten zijn verhuizen mee naar de locatie aan de Berkhouterweg in Hoorn. Voor ouders is het mogelijk om naar de trainingen te komen kijken, of om in de kantine een kop koffie te drinken.

Ligthart: "In de zomer zullen alvast een aantal gratis instuif activiteiten georganiseerd worden voor de leden die zich nu al aanmelden bij de nieuwe stichting."

Een groep vrijwilligers gaat de komende weken aan de slag om hun nieuwe onderkomen in te richten en klaar te maken voor de grote verhuizing. De budo-sporters kunnen tot en met 16 juli gebruik maken van het sportcentrum van Frits van der Werff. Na een zomerstop beginnen de trainingen op zondag 3 september op het terrein van voetbalvereniging Zwaluwen '30.