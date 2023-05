Wervingscampagne Medemblik werpt vruchten af: 72 vacatures ingevuld

Na 900 binnengekomen sollicitaties en meer dan 175 gevoerde gesprekken, heeft de gemeente Medemblik binnen vijf maanden zo'n 72 vacatures in weten te vullen. En daarmee is het doel van de grote wervingscampagne 'Groei mee!' ruimschoots gehaald.

Het is bekend dat de gemeente Medemblik handen tekort kwam. Er stonden zo'n 55 vacatures open. Om de gaten te vullen, werd er een grote wervingscampagne op touw gezet. Onder de noemer 'Groei mee!', werd de jacht op de juiste kandidaten geopend.

De gemeente pakte groots uit en begrootte een budget van zo'n 4 ton. De campagneposters hingen door heel de provincie Noord-Holland, op billboards en reclamezuilen. Van Haarlem tot Amsterdam en van Hoorn tot Bergen. Het heeft zijn vruchten afgeworpen. Maar liefst 72 vacatures werden binnen vijf maanden gevuld. Dat zijn er 17 meer dan het beoogde doel. Dat het aantal nu hoger ligt, komt door 'interne verhuizingen'.

Succesvolle campagne

Burgemeester Dennis Straat kijkt met een goed gevoel terug op de wervingscampagne. "Het is een enorm succesvolle wervingscampagne. We zijn ook blij dat we geen ambtenaren hebben weggetrokken bij de andere gemeenten in West-Friesland. We hebben echt een nieuwe doelgroep weten aan te boren."

Ook zijn er twee sollicitanten doorverwezen naar buurgemeenten. "Het heeft een klinkend resultaat opgeleverd, iets waar we ook voor gingen."

Alleen bij de afdeling 'Ruimtelijk Domein' verliep de zoektocht moeizaam. De komende maanden worden medewerkers omgeschoold.