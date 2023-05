Amstelveense jongeren bij beleid betrekken 'blijft lastig', jeugd zelf wil platform en panel

De jongeren presenteerden en bespraken hun ideeën rond jongerenparticipatie onder leiding van gespreksleider en expert Fien Reeds (26), die in onderstaande video vertelt over haar eigen ideeën.

Net als Hilde hebben veel jongeren ideeën hoe de lokale politiek hen beter kan betrekken. In de praktijk blijkt het vaak lastig om de gemeente te bereiken, en hetzelfde geldt andersom. "We gaan op scholen langs, nodigen extra veel jongeren uit voor stadsgesprekken, maar het blijft lastig", vertelt Vivre Biermans, adviseur participatie bij gemeente Amstelveen. "En als we niet weten wat jongeren willen, is het lastig om rekening met ze te houden."

"Je hebt in Amstelveen wel de kinderburgemeester, maar voor oudere kinderen is er niets", vertelt Hilde Hoefbakker (14). "Ik zou wel wat meer plekken willen voor jongeren van mijn leeftijd om buiten wat leuks te kunnen doen."

Dat bleek gisteravond, tijdens een raadsgesprek over jongerenparticipatie in poppodium P60, dat door zo'n veertig (voornamelijk) jongeren werden bezocht.

Fien Reeds over jongerenparticipatie in Amstelveen - NH Nieuws

Vivre is al eerder in gesprek geweest met Omran over het jongerenpanel, waarna ze contact opnam met een participatie-adviseur van gemeente Haarlem. "In andere gemeentes blijkt het lastig om jongeren vast te houden", vertelt ze. Hoewel de gemeente betwijfelt of er genoeg animo vanuit jongeren zou zijn, steken er in de zaal direct twee jongeren hun hand op: zij zouden wel lid willen worden van het panel.

Omran Baikari (20) heeft een eigen oplossing: hij wil een jongerenpanel oprichten. Zo'n panel zou bestaan uit een gemengde groep jongeren die de belangen van alle jongeren uit de stad behartigen. Ze denken mee over kwesties, maar gaan ook over tot actie. "Ik heb het idee vier maanden geleden uitgewerkt en met negentig handtekeningen bij de gemeenteraad en wethouders ingeleverd."

Stichting Future Face denkt te kunnen zorgen dat jongeren betrokken genoeg raken bij de lokale politiek om in een jongerenpanel te willen. Future Face is een platform waar jongeren zowel elkaar als andere organisaties kunnen vinden, en wil de tussenpersoon tussen jongeren en organisaties zijn. "Door jongeren actief te houden, geven we ze een stem en verbeteren we hun mentale welzijn", vertelt oprichter Jachim Baroud. "Dat doen we bijvoorbeeld via polls, wedstrijden en workshops."

Voor en door jongeren

Bence Barens (16) en Dario Verheijen (17) wilden binnen de gemeente actiever worden en vonden via sociale media de stichting Future Face. "Er is genoeg wil vanuit organisaties, maar ze gebruiken methodes die niet goed werken", vertelt Dario. "Future Face weet daarentegen wel hoe ze jongeren moeten bereiken. De stichting is namelijk voor en door jongeren."

