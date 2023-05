Op hoop van zegen met nieuwe pennen, biefstuk en B12-vitamine tegen examenstress

'Vormingswarmte' lees ik in zijn aantekeningen als ik hem twee nieuwe pennen geef. Die komen van pas, want hij komt er net achter dat zijn pennenbakje leeg is. Lekker voorbereid. Maar dan heb je je moeder nog altijd, die dat kennelijk gisteren aanvoelde. Ook de waterfles en een paar energiekoeken liggen klaar.

Tot nu toe was examenstress aan ons huis voorbij gegaan. Juist de periode van het inleveren van profielwerkstukken, mondelinge overhoringen en andere praktische opdrachten begin dit jaar was slopend. Je zoon zo zien worstelen in een toch al donkere tijd van het jaar, vond ik pittig. De afgelopen weken overheerste een serene kalmte bij de zoon, die lekker kon uitslapen en daarna leren afwisselde met gamen en sporten.

Maar deze week begon het toch te kriebelen. Eerst bij mij! Tijdens de wekelijkse boodschappen zag ik mezelf nog meer groente, fruit en zelfs biefstuk in mijn karretje leggen. Ik vond nog een potje B12-vitamine die me ooit waren aanbevolen om mijn eigen zenuwen de baas te blijven. En ik bijt constant mijn tong af, als ik de neiging heb om te vragen hoe het gaat.

Botsende deeltjesmodel

Vanochtend sloeg toch ook zijn stem een octaaf hoger aan en moeten alle scheikundeboeken nog een keer doorgenomen worden. Over het botsende deeltjesmodel bijvoorbeeld. Als ik google, lees ik dat het gaat over bewegende moleculen die botsen en dan explosies of roestend ijzer veroorzaken. Ik heb het nooit echt willen weten, maar nu wel. Om maar iets te kunnen betekenen voor hem. Maar ik blijf op afstand. Ik wil hier nu niet in huis 'botsende moleculen' veroorzaken.

Morgen, als Nederlands op het programma staat, mag ik zowaar helpen. Tekstbegrip, daar kan ik hem wel in bijstaan. Verder moet ik zelf misschien een B12-pilletje nemen. En is het een idee om nu eindelijk een Nederlandse vlag te kopen? Want nu heb ik alleen maar een Haarlemse, een Friese en een regenboogvlag in huis. Of jinx ik dan de boel?