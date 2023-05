"150 kilo friet weggegooid", ondernemers gedupeerd door Koningsdag-afsluitingen

Een tiental Alkmaarse ondernemers zegt inkomsten te zijn misgelopen op Koningsdag. Reden: de gemeente sloot een aantal straten in het centrum af om bezoekersstromen te reguleren. De winkeliers in de Achterstraat en Magdalenenstraat wisten van niets en willen compensatie. "De sfeer werd hier ook grimmig, omdat mensen er niet door konden."

Koningsdag mag dan al weer even geleden zijn, ondernemers in het centrum van Alkmaar likken nog altijd hun wonden. Zij verwijten de gemeente dat zij inkomsten zijn misgelopen, omdat hun straat onverwacht afgesloten was of omdat er eenrichtingsverkeer gold voor voetgangers. Niet geïnformeerd De gemeente besloot dit jaar namelijk looproutes in te zetten in de binnenstad om drukte in het horecagebied bij onder meer het Waagplein in goede banen te leiden. En daar ging het volgens Cheryl van der Veen van Eethuis Tito en Lars Groeneveld van 't Friethuys mis. "Ze hebben ons in de Achterstraat en Magdalenenstraat niet geïnformeerd." "Wij zitten hier zelf nog geen jaar met het eethuis, dus we hadden gevraagd aan de buren wat we konden verwachten met Koningsdag", legt Cheryl uit. "Die zeiden 'het is booming die dag'. Dus daar hebben wij ons assortiment en inkoop op aangepast. Extra personeel erbij. Maar toen bleef het stil." Hetzelfde geldt voor Lars.

"Ik was voorbereid op een drukke Koningsdag zoals altijd", vertelt Lars van 't Friethuys. "Ik zit hier nu dik vier jaar met mijn zaak. Maar tot 16.00 uur was er niks. Er liepen wel wat mensen langs, net als op een gewone donderdag of zo, maar je bent voorbereid op een gekkenhuis." 150 kilo friet, 500 hamburgers "Ik heb aan het einde van de dag zo'n 150 kilo friet weg kunnen gooien. Dat is natuurlijk doodzonde, en kost een hoop geld." Ook Cheryl moest naar de afvalcontainer. "Ik heb zeker 500 hamburgers weg moeten gooien, ruim de helft van wat ik ingekocht had." De twee voeren het woord namens de andere ondernemers, want onder meer bij een broodjeszaak, wokrestaurant, Dönerzaak, Surinaams eethuis en een viswinkel liep het alles behalve storm. En dat was andere Koningsdagen echt wel anders.

"Vorig jaar was een gekkenhuis", herinnert Lars zich. "Maar geen gevaarlijke situaties met ophopingen. Het was toen ook heel druk omdat het Slam FM-feest naast het stadion niet doorging. Dit jaar was daar wel een feest, dus zou het sowieso al rustiger zijn in de stad." Totaal verkeerd ingeschat "Maar wat er nu gebeurde, dat sloeg helemaal nergens op. De gemeente heeft het totaal verkeerd ingeschat. Het eenrichtingsverkeer in de Magdalenenstraat en het afsluiten van de Achterstraat was echt een flop." De gemeente kan dan ook een brief verwachten namens de ondernemers. "We willen dat wanneer er zulke beslissingen genomen worden, er gecommuniceerd wordt met ons, zodat we onze inkoop daar op aan kunnen passen. En daarnaast een vergoeding. Er was zoveel verspilling en omzetderving. Het heeft sommigen meer gekost dan opgeleverd", zeggen beiden. Grimmige sfeer "Vorig jaar heb ik echt genoten van Koningsdag", zegt Lars. "Er waren toen een hoop blije mensen in de zaak. Nu waren ook veel mensen geïrriteerd omdat ze maar één kant op konden. Er hing in de straat daardoor ook een beetje grimmige sfeer." Dat beaamt Cheryl. "Op een gegeven moment ging een stuk van de Achterstraat open en wilden mensen vanaf de Langestraat rechts richting het Waagplein, maar dat mocht natuurlijk niet. Bij mij voor de deur kreeg ik twee boa's, beveiligers en hekken." "Dat zorgde voor een opstopping met schreeuwende mensen. Ik denk dat ze daarna dachten: 'dit gaat niet zo langer', en toen hebben ze alles opgegooid." De gemeente bevestigt dat de verplichte looproutes in de middag zijn opgeheven.

"Het is juist dat de ondernemers van de Achterstraat en de Magdalenenstraat niet vooraf zijn geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen die getroffen zijn in het centrum van Alkmaar tijdens Koningsdag", erkent de gemeente. "Dit zal tijdens de evaluatie van Koningsdag besproken worden." Veiligheidsplan De maatregelen vloeiden voort uit een veiligheidsplan dat door de gemeente samen met politie, brandweer en ambulance is gemaakt. "In dat plan is uit veiligheidsoverwegingen bepaald dat een gedeelte van de Achterstraat afgesloten zou worden en de Magdalenenstraat en een ander gedeelte van de Achterstraat ingesteld zouden worden als eenrichtingsverkeer. Dit om opstoppingen en andere onveilige situaties te voorkomen." "Om 14.20 uur bereikte het signaal de ambtenaren van Openbare Orde en Veiligheid, dat de ondernemers aangaven dat zij klanten misliepen. Zij zijn direct met hen in gesprek gegaan. Mede door de actuele veiligheidssituatie, met het oog op 'crowd management', zijn de maatregelen in beide straten, na overleg met politie, omstreeks 15.00 uur teruggedraaid." Volgens de winkeliers gebeurde dat pas om 16.00 uur. Wanneer de gemeentelijke evaluatie van Koningsdag klaar is, en wat daarin over de gevolgen van de wegafsluitingen staat, is nog niet bekend. De winkeliers wachten daar ook niet op. De brief met hun grieven en compensatie-eisen is onderweg naar de gemeente.