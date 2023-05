"Geen vertrouwen in de politiek? Mensen kom in beweging"

De gemeente Velsen wil het vertrouwen terugwinnen van de burgers. Het is het onderwerp van een paneldiscussie die vanavond plaatsheeft in het gemeentehuis. Hoe groot is de kloof tussen burger en beleidsmaker eigenlijk? En hoe kunnen we die slechten? We vertoeven een middag in Zeewijk en leggen deze vragen voor aan de mensen die we tegenkomen.

Maar Velsen is natuurlijk meer. Van de portiekflats in Velsen-Noord tot aan de vrijstaande huizen in Santpoort-Zuid. En Zeewijk beweegt daar tussenin, in de jaren zestig uit de grond gestampt in de duinen om aan de enorme behoefte aan woningen te kunnen voldoen. Een gemêleerde wijk met veel sociale huur, maar ook met koopwoningen.

Is dat niet een rooskleurig beeld van een enthousiaste sociaal werker? "Natuurlijk kan er genoeg verbeterd worden, maar als het om overheid gaat: er is hier heel veel", stelt Lydia. "Veel regelingen, veel faciliteiten. Maak er gebruik van. Ik zeg dan ook altijd tegen mensen: niet zoveel mopperen, maar meer het initiatief nemen."

Lydia Moreira is de sociaal werker en volgens haar is er geen sprake van een kloof. "We krijgen hier alle culturen en leeftijden binnen, maar ik hoor nauwelijks klachten over de politiek", zegt ze. "Dat is hier anders dan in Velsen-Noord, waar veel klachten zijn door de asielboot. De sfeer in deze wijk is goed."

Langs de Planetenweg, de lange laan die dwars door de wijk loopt, staat De Dwarsligger. Een buurthuis of “Huis van de Wijk” zoals het hier heet. De deur staat gewoon open, iedereen kan binnenwandelen en overal is het een gezellige drukte. Vrijwilligers en bezoekers kwebbelen er lustig op los.

Lydia ziet het als haar taak om de kracht van de lokale gemeenschap te blijven benadrukken. "Ik probeer de mensen de weg te wijzen. Naar de regelingen, de mogelijkheden. We organiseren van alles hier. We hebben een gemeenschappelijke tuin, je kan hier sporten, bijpraten en biljarten, we organiseren maaltijden. Vanmiddag hebben we een high tea bijvoorbeeld."

Volgens Lydia ligt er dus ook veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. "Vaak wordt er geroepen: mensen kijken niet meer naar elkaar om. Dat is misschien zo, maar dat heb je zelf in de hand. Begin zelf eens met contact maken met je buurtgenoten. Organiseer een activiteit. Om eerlijk te zijn denk ik dat niet iedereen zin heeft om zelf in actie te komen."

Verderop in de wijk is de sfeer anders. John Verkerk is rond de zestig en woont met zijn partner in een van de flats aan de Bellatrixstraat. John is opgegroeid in Zeewijk. Hij heeft de buurt in de afgelopen twintig jaar zien veranderen.

"Vroeger hadden we als buren veel contact, nu spreek je nauwelijks mensen meer. Er is veel drugsoverlast in deze flat. De Nederlandse gezinnen zijn weggetrokken en er wonen veel mensen met een andere achtergrond hier. Niet erg, maar ze spreken vaak de taal niet. Dan kun je praten als Brugman, maar er ontstaat geen contact."

Volgens John sluit het beleid van de overheid niet aan op de dagelijkse praktijk. "De vuilnisbakken zijn op slot en je moet betalen om je afval kwijt te kunnen. Veel mensen hebben dat geld niet en dan krijg je zwerfvuil. Dat doet een wijk geen goed."