Spanjaard door het lint aan boord van KLM-vlucht naar Ghana, toestel terug naar Schiphol

Een Boeing 777-300ER van KLM op weg naar de Ghanese hoofdstad Accra is vanmiddag teruggekeerd naar Schiphol vanwege een gewelddadige passagier. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee laat NH weten dat het om een 44-jarige Spanjaard gaat die zowel de bemanning als medepassagiers heeft bedreigd en te lijf is gegaan. Eenmaal terug op Schiphol is de man door de marechaussee van boord gehaald.

Een Boeing 777-300ER van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De Spaanse man was bovendien dronken. De Boeing vloog boven het grensgebied tussen België en Frankrijk toen de piloten besloten om terug te keren naar Schiphol. Daar wachtte de Koninklijke Marechaussee de vlucht op om de amokmaker vervolgens aan boord te arresteren. Het is volgens de woordvoerder van de marechaussee nog niet duidelijk wie en op welke manier de Spanjaard deze personen heeft aangevallen, maar vast staat dat hij is aangehouden voor bedreiging, geweld en openbare dronkenschap. De man zit nog vast. Omdat hij nu nog te bezopen is om een verklaring af te leggen, wordt hij morgen pas verhoord. Het toestel vertrok rond 16.45 uur naar Accra en was ongeveer een uur later alweer terug op Schiphol. Vlucht KL589 is een uur en een kwartier na aankomst op Schiphol alsnog vertrokken naar Ghana. Vijf uur vliegen Het oponthoud viel relatief mee voor de passagiers van deze vlucht. Eind maart keerde er ook al een KLM-Boeing terug naar Schiphol vanwege een gewelddadige passagier. Dat toestel vloog naar de Canadese stad Calgary, maar draaide ter hoogte van IJsland om en landde na vijf uur vliegen weer op Schiphol.