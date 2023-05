Groenewegen sprint naar etappezege in Hongarije

Dylan Groenewegen heeft vandaag de openingsrit gewonnen in de Ronde van Hongarije. De Amsterdammers was de snelste in een massasprint.

De eerste etappe in de meerdaagse rittenkoers ging over 168 kilometer. Groenewegen kwam in de heuvelachtige etappe uiteindelijk als eerste over de streep, vlak voor Sam Bennett en Caleb Ewan.

De 29-jarige sprinter van Team Jayco AlUla zegevierde voor het eerst sinds 24 februari, toen hij een rit wist te winnen in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Het is voor Groenewegen zijn derde zege van het seizoen.