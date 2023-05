Joodse kinderen die in de oorlog uit crèche werden gered planten boom: "Leven gaat door"

Drie Holocaustoverlevenden planten vandaag een boom in de tuin van het het Nationaal Holocaustmuseum, dat in aanbouw is. De drie ouderen werden als kind op deze plek gered van deportatie naar concentratiekampen, samen met ongeveer zeshonderd andere Joodse kinderen. "Mijn moeder schreef een briefje met 'zorg dat het kind wegkomt'."

In zestien maanden tijd werden er vanuit de Hollandsche Schouwburg aan de Plantage Middenlaan 46.000 Joden gedeporteerd naar concentratiekampen. Omdat het zo vol was in het oude Joodse theater, werden kinderen tot twaalf jaar soms opgevangen in de tegenovergelegen Joodse crèche. Max Arian is een van die kinderen die daar terecht kwam. Hij was drie jaar op dat moment. "Mijn moeder liet vanuit de Hollandsche Schouwburg een briefje meesmokkelen met 'zorg dat het kind wegkomt'."

Henriette Pimentel

De directrice van de crèche, Henriëtte Pimentel, zorgde er samen met verzetsgroepen voor dat honderden kinderen konden onderduiken. De meeste kinderen werden via de achtertuin van de crèche over de schutting getild en konden zo via de naastgelegen kweekschool worden weggehaald. Directeur van het Nationaal Holocaustmuseum, Emile Schrijver, vertelt dat kinderen in waszakken en kinderwagens mee werden gesmokkeld. "Als je over deze schutting heen kwam, had je uitzicht op onderduiken."