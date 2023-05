Heldhaftige docent redt zeehondje uit net, terwijl klas toekijkt vanaf strand op Texel

Een bijzonder moment gisteren tijdens het schoolkamp van een school uit Bergen: op het Texelse strand bij Paal 17 trof de groep een jonge grijze zeehond verstrikt in een net aan. Eén van de leraren had eerder in Australië ervaring opgedaan met wilde dieren en bevrijdde de zeehond, terwijl de klas op een afstandje toekeek.

Door een eerdere samenwerking met de Australische dierenkenner Steve Irwin downunder, had de docent grote kennis van zaken. Zo wist hij bijvoorbeeld dat zeehonden gevaarlijk kunnen zijn en lelijke bijtwonden bij mensen kunnen veroorzaken. Hij ging daarom extra voorzichtig te werk.

Waarschuwing

Van een afstandje zag de Bergense schoolklas hoe de zeehond zelf flink bewoog, en zich met hulp van hun leraar daardoor bevrijdde uit het net.

Natuurmuseum en zeehondenopvang Ecomare benadrukt dat - zonder de ervaring van de docent - deze actie ook heel anders af had kunnen lopen. "Zeehonden zijn de grootste roofdieren die we in Nederland hebben en hebben een bijbehorend sterk gebit. Ze kunnen dus ernstige bijtwonden veroorzaken." Daarbij vermeldt het dat het bij wet verboden is zeehonden op te vangen, ook al zijn ze in nood. Bel in zo een situatie altijd een zeehondenopvangcentrum, die een ontheffing heeft op de wet.

Het museum uit Texel spreekt van een prachtige afloop, maar waarschuwt voor de gevaren die losse visnetten, ballonnenlint en plastic verpakkingsmateriaal bij zeedieren kunnen veroorzaken. "Bij Ecomare zien we helaas vaak genoeg de gevolgen. Niet altijd loopt dit zo goed af."