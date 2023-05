Vertrouwen in de politiek in Velsen onder druk: vanavond bijeenkomst

Het vertrouwen in de gemeente Velsen is laag. Dat blijkt uit het rapport 'Atlas van Afgehaakt Nederland' van onderzoekers Josse de Voogd en René Cuperus, waarin zij het stemgedrag in verschillende gebieden hebben onderzocht. Daarom heeft de gemeente vanavond een bijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis. "Als je vervelende dingen met de overheid hebt meegemaakt, dan vertrouw je er niet op dat het nog goed komt", vertelt De Voogd.

"Door de toeslagenaffaire zijn veel mensen bang geworden", legt hij uit. "Mensen zijn bang dat als je voor een toeslag je papieren inlevert of je bankrekening laat zien, dat er iets niet klopt en dat je nagezeten wordt. Fraude moet je opsporen, maar heel veel mensen worden als fraudeur gezien, omdat ze het gewoon niet hebben gesnapt."

Extremen binnen Velsen

In het rapport hebben zij vijf gemeentes onderzocht, waaronder de gemeente Velsen. De Voogd: "Velsen is over het geheel heel gemiddeld qua stemmen, maar ingezoomd zijn er veel extremen binnen de gemeente. Santpoort-Noord en Driehuis stemmen op gevestigde partijen, terwijl in IJmuiden en Velsen-Noord veel op buitenstaanders stemmen. Velserbroek volgt meer het landelijk gemiddelde. Er is dus een enorme variëteit."

Volgens De Voogd komt dat door een groeiend gevoel van onrechtvaardigheid bij de inwoners van deze plaatsen, dat alle maatschappelijke veranderingen in hun nadeel uitvallen. In IJmuiden en Velsen-Noord zijn dat bijvoorbeeld de problemen rondom TATA Steel en de migrantenboot.

"Het is een opstapeling van zaken: de uitkleding van de sociale zekerheid, minder werk, vervuiling van de industrie, migratie. Dit leidt tot frustratie en dat zien we ook in atlas terug", zegt De Voogd. "We weten dat de kiezers veel pessimistischer zijn, die komen uit gebieden waar het achteruit gaat. Deze mensen zijn afgehaakt gemaakt."

Tij keren

Vooral in IJmuiden en Velsen-Noord is het vertrouwen laag. Om het tij te keren, organiseert de gemeente dus vanavond een bijeenkomst. "Velsen zet zich in om dit afgenomen vertrouwen te herstellen: bouwen aan vertrouwen. Dat is niet eenvoudig, kost tijd en vergt doorzettingsvermogen", laat de woordvoerder weten.