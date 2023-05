Boze taxichauffeurs blokkeren straten, gemeente en politie grijpen in

Taxichauffeurs protesteren opnieuw tegen de plannen van de gemeente om de stad autoluwer te maken. Ze blokkeren meerdere plekken in de stad. Burgemeester Halsema heeft de demonstratie ontbonden en de politie treedt op.

De chauffeurs verzamelden zich al rond 15.00 uur bij de Passengers Terminal aan de Piet Heinkade in het centrum. Rond 16.40 uur kreeg AT5 berichten over blokkades van allerlei Amsterdammers over blokkades op de Weesperstraat, het Kattenburgerplein en de Michiel de Ruijtertunnel.