Beverwijk onderzoekt 'hub' op Bazaar-terrein om verkeersinfarct te voorkomen

Voor bewoners, bezoekers en ondernemers in Velsen-Noord en Beverwijk heeft de gemeente twee inloop avonden georganiseerd. U kunt terecht met al uw vragen over het herstelwerk aan de Velsertraverse. Voor particulieren is er vanavond de gelegenheid vragen te stellen vanaf 19.30 uur in de kleine zaal van het Kennemer Theater aan het Kerkplein in Beverwijk. Speciaal voor winkeliers en andere ondernemers is er een aparte informatiebijeenkomst op dinsdag 16 mei, op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip.

In verband met het werk aan de traverse zal verkeer uit Velsen-Noord en Beverwijk richting de Velsertunnel omgeleid worden via Heemskerk, naar de Wijkertunnel. Verkeer naar Velsen-Noord en Beverwijk blijft wél mogelijk via de Velsertraverse. Men moet dan wel rekening houden met een flinke extra reistijd op drukke momenten.

De reparatie is hard nodig omdat een viaduct dat onderdeel is van de traverse scheuren vertoont. Om ongelukken en verdere schade te voorkomen is al ruim een jaar één rijstrook van de traverse afgesloten. Het herstelwerk start op 22 mei en duurt tot en met 29 juli duren en gaat hoogstwaarschijnlijk voor de nodige overlast zorgen. Volgens wethouder Tabak van Beverwijk had Rijkswaterstaat het plan eerder moeten aankondigen.

Volgens Bazaar directeur Zapantoulis is het verzoek per e-mail binnengekomen en heeft hij onmiddellijk en positief gereageerd. "Als wij kunnen helpen een verkeersinfarct in Beverwijk te voorkomen zullen we dat zeker doen" aldus Zapantoulis.

Hoe die hub precies moet gaan werken is nog niet bekend. Maar het lijkt erop dat verkeer met bestemming Beverwijk via de A9 het terrein van de Bazaar bereikt. En van daar zou er dan met een andere modaliteit, bijvoorbeeld een pendelbus, verder gereisd kunnen worden. Maar niemand weet nog precies wat de bedoeling is.

Verkeer uit Beverwijk en Velsen-Noord, dat normaal gesproken via de Velserstraverse rijdt, zal ook via Heemskerk omgeleid worden. De omleiding gaat via de N197 in Westelijke richting, door Beverwijk over de Plesmanweg naar de aansluiting Heemskerk op de A9. Vanaf hier kunnen weggebruikers via de A9 Amsterdam of Alkmaar bereiken.

Campagne

Directeur Zapantoulis verwacht dat de overlast voor zijn markt zal meevallen aangezien de Bazaar over een eigen afrit van de A9 beschikt. De Bazaar is overigens wel een campagne gestart om bezoekers attent te maken op die snelle route via de A9 vertelt hij. "Dat was nodig" zegt Zapantoulis "omdat veel navigatie apparaten de oude route via de A22 adviseren en dat is een onverstandige keuze zeker als er ook nog gewerkt wordt aan de traverse".