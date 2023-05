Tarieven openbaar vervoer volgend jaar mogelijk ruim tien procent hoger

Volgens OV-NL is er extra geld nodig omdat het aantal reizigers nog steeds lager is dan voor de coronacrisis en omdat de sector te maken heeft met forse kostenstijgingen. Omdat het kabinet vorige maand bekend maakte dat er geen extra geld naar het openbaar vervoer ging, zouden er 'pijnlijke maatregelen boven de markt hangen'.

11 procent

"Door de landelijke indexatie van de gestegen kosten zijn stad- en streekvervoerders genoodzaakt volgend jaar de prijs van het OV-kaartje met 11 procent te verhogen", schrijft de brancheorganisatie. De openbaar vervoer-bedrijven hadden maatregelen bedacht om dat te voorkomen, maar volgens de OV-NL wil het kabinet die maatregelen niet bekostigen.

Het GVB heeft het bericht van OV-NL vandaag ook via Twitter verspreid. "Zonder hulp bij herstel en stimulering is prijsverhoging van > 10% in 2024 nodig en hangt afschaling wederom als een donkere wolk boven de markt. Kabinet, neem de verantwoordelijkheid en leg alsnog middelen op tafel om het gezamenlijke pakket mogelijk te maken."

Niet nodig

Vorig jaar lag het afschalen van het openbaar vervoer ook op tafel. Na meerdere waarschuwingen van onder meer de gemeente Amsterdam kwamen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Vervoerregio alsnog met meer geld over de brug en was drastische afschaling niet nodig.

Dit jaar kwam er wel een conceptplan naar buiten waaruit bleek dat het openbaar vervoer in de stad de komende jaren behoorlijk op de schop gaat. Als dat plan niet meer gewijzigd wordt, rijden trams, bussen en metro's minder vaak en wordt onder andere tramlijn 19 geschrapt. Ook worden volgens het plan metrolijn 50 en 53 samengevoegd, waarmee de directe verbinding tussen station Gaasperplas en CS verdwijnt.

De tarieven van het openbaar vervoer zijn de afgelopen jaren wel telkens al met een aantal procent gestegen.