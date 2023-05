Willem, wereldkampioen discuswerpen World Transplant Games: "En toen had ik hem bij zijn lurven"

Willem Heinis (61) heeft voor de zesde keer meegedaan aan de World Transplant Games met discuswerpen. Iedere twee jaar stond hij recht tegenover zijn concurrent Mark Agnew uit Zuid-Afrika die met de winst naar huis ging. Maar dit jaar ging hij hem voorbij met een gooi van ruim 29 meter. "In de laatste worp had ik hem bij zijn taas."

Tijdens zijn poging in het Australische Perth doet Willem drie worpen. De eerste worp is buiten de sector en is dus afgekeurd. De tweede worp gooit Willem ruim 26 meter en staat hij tweede, achter Mark Agnew. Willem en Mark hebben dan allebei nog één poging. Willem gooit ruim 29 meter en vanuit zijn enthousiasme rent hij naar het publiek die hem support. Op dat moment weet Mark dat hij meer dan 29.16 meter moet gooien, maar dat haalt hij niet.

Nieuwe wereldkampioen

Daarmee is Willem de nieuwe wereldkampioen voor de komende twee jaar. Ondanks de concurrerende relatie tussen de twee pakte de Zuid-Afrikaanse het sportief op. "Hij feliciteerde me meteen en nodigde me zelfs uit in Kaapstad. Dan mag ik bij hem logeren. Het is best wel een aardige man uiteindelijk", grapt Heinis. Over twee jaar zijn de World Transplant Games is Dresden, Duitsland. "Ik hoop daarbij te zijn, maar je weet het natuurlijk nooit."