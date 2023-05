Dodelijke Hilversumse woningbrand zou zijn aangestoken voor 150 euro

Het bedrag zou zijn genoemd in een telefoontap, zo blijkt vandaag in de rechtbank. Twee verdachten van de brand staan daar vandaag terecht.

Wie de opdrachtgever dan precies geweest zou zijn, weet de advocaat niet. Wel stelt zij dat het zomaar eens een van de buren zou kunnen zijn. Er is namelijk wel eens geluidsoverlast geweest, en daar is toen een soort ruzie ontstaan die nooit meer is goedgekomen.