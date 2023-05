Hoornse Ryanne (35) bekogeld met stenen: "Ik ben enorm geschrokken"

Ze staat nog steeds versteld van wat er gebeurd is. De Hoornse Ryanne was afgelopen maandagmiddag glasscherven aan het opvegen bij een supermarkt, toen zij door een paar jongeren bekogeld werd met stenen. Naast pijn en een hoofdwond kampt de 35-jarige vrouw vooral met angsten. "Ik woon er al elf jaar en heb nooit problemen gehad, maar nu vind ik het best lastig om naar buiten te gaan", laat zij weten.

Nadat er afgelopen weekend een glasplaat kapot was gevallen, bij de fietsenstalling naast de supermarkt, had Ryanne melding gemaakt bij de gemeente. Ze kreeg op maandag een bericht dat het was opgelost en opgeruimd, maar toen ze langsfietste, zag ze nog enkele scherven op de straat liggen. De inwoonster van de wijk Kersenboogerd in Hoorn besluit de laatste resten op te ruimen, als zij geschreeuw en andere geluiden om haar heen hoort.

"Je hoort wel vaker iemand wat roepen, dus ik besteedde er in eerste instantie geen aandacht aan. Toen ik me eenmaal omdraaide, voelde ik dat er iets tegen mijn hoofd gegooid was", licht Ryanne toe. Het blijkt om een steen te gaan, waardoor de 35-jarige vrouw pijn voelt. Ze besluit te schuilen bij een geparkeerde vrachtwagen, want het gooien van stenen stopt niet.

Rustig aan doen

Het zou gaan om een drietal jongens, die vermoedelijk ook in dezelfde Hoornse wijk wonen. De vrouw heeft de jongens wel kunnen zien, maar herkent ze niet. Ryanne laat weten dat ze in gesprek is gekomen met een wijkagent. De politie vertelt echter dat ze na herhaaldelijk zoeken en navraag bij collega-agenten geen melding van het incident kunnen vinden.