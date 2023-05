Opnieuw een overval op hotel aan Surinameplein in Amsterdam

Een hotel aan het Surinameplein in West is vanmiddag overvallen. De overvaller dreigde met een vuurwapen.

De overval vond rond 14.10 uur plaats. "Het ging om een man met een vuurwapen, na bedreiging van het personeelslid deed hij een greep uit de kassa", laat een woordvoerder van de politie weten.

De overvaller is in onbekende richting gevlucht op een scooter. De politie heeft hem nog niet kunnen aanhouden en is een onderzoek gestart.

Het hotel is al vaker overvallen.