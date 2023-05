Zwemmen bij Stenen Hoofd in Amsterdam verboden: boete van 150 euro

Bij de populaire zwemlocatie het Stenen Hoofd aan het IJ bij het Westerdok staat sinds gisteren een groot bord waarop staat 'verboden te zwemmen'. Wie toch in het water duikt riskeert een boete van 150 euro. Volgens de Amsterdamse Haven is de locatie te gevaarlijk.

Het Stenen Hoofd is geen officiële zwemplek van de gemeente, dat wil zeggen dat de veiligheid en een goede waterkwaliteit niet worden gewaarborgd. Toch ziet de Haven dat het een geliefde plek is onder zwemmers. "De afgelopen zomers hebben we gemerkt dat mensen daar graag verkoeling zoeken en dat begrijpen we wel, maar dit is geen veilige locatie", zegt een woordvoerder.

"Als grote schepen langs varen, ontstaat er een aanzuigende kracht die het water richting het schip trekt. Als jij daar in het water zit en in die stroming terecht komt, dan kom je daar niet zomaar meer uit", zegt de woordvoerder van de Haven. "Daarnaast ben je als zwemmer ook kwetsbaarder voor andere boten."

Het verbod bestond eerder al, maar er werd nooit gehandhaafd. Er hing een kleiner bord, maar dat is inmiddels dus vervangen door dit grotere bord.

In 2017 ramde een pont de kade van het Stenen Hoofd. Volgens het GVB kwam dat door een technisch defect. Er raakte niemand gewond bij de botsing.