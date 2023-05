Justitie eist 7 jaar cel tegen twee medeverdachten van fatale woningbrand Hilversum

De Hilversumse Suleiman Al H. (23) en Wail El B. (21) zijn medeverantwoordelijk voor de dodelijke woningbrand aan het Lutherhof. Dat zegt de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Utrecht. De mannen zouden geholpen hebben bij het veroorzaken van de brand in Hilversum, waar twee mensen bij om het leven zijn gekomen. Tegen de verdachten is 7 jaar gevangenisstraf geëist.

Inter Visual Studio/Jan Peter Otto

Twee jaar geleden, op 28 mei, werd midden in de nacht benzine door de brievenbus gegooid van het huis van Marco en Vanessa. De benzine is aangestoken, wat resulteerde in een vuurzee met fatale gevolgen. Vanessa overleed diezelfde dag nog, Marco een dag later. Suleiman Al H. en Wail El B. zouden de hoofdverdachte, A. K., hebben geholpen met het veroorzaken van die brand. Volgens de officier van justitie stond Al H. op de uitkijk en heeft hij zijn pinpas uitgeleend om benzine te kopen, en vervoerde El B. de verdachten van en naar de woning. De hoofdverdachte heeft volgens het OM de benzine gekocht, verspreid en aangestoken. Tegen hem is gisteren al een celstraf van twee jaar en jeugd-tbs geëist. Die rechtszaak vond achter gesloten deuren plaats, omdat hij op het moment van de brand nog minderjarig was.

Snoep Al H. en El B. zeggen vandaag in de rechtbank niet te hebben geweten dat het plan was om de woning in brand te steken. Volgens Al H. leende hij zijn pinpas uit omdat hij dacht dat er snoep mee gehaald zou worden: “Als ik had geweten wat écht de bedoeling was, had ik het nooit gedaan.” El. B. zegt zich überhaupt weinig te herinneren van de avond. “Het was voor mij gewoon een normale avond. We reden wat rond en chillde een beetje. Ik wist niet dat dit zou gebeuren.”

Bij de rechtszaak in Utrecht was met name Al H. erg emotioneel. “Ik word elke dag wakker en denk dan: dit is door mij gebeurd, omdat ík mijn pinpas heb uitgeleend. Daar zijn twee mensen bij omgekomen. Ik kan al twee jaar niet slapen.” De andere verdachte, El B., komt rustig en vrij nonchalant over. “Dat is allemaal schijn. Ook ik ben erg gespannen en vind het erg voor de nabestaanden”, geeft hij aan. Camerabeelden De recherche kwam de drie verdachten op het spoor dankzij camerabeelden van een beveiligingscamera aan het huis van Marco en Vanessa. Die hadden zij opgehangen omdat ze al maanden werden getreiterd. Zo was er ooit een steen door de ruit gegooid, werd er een dode rat voor de deur gelegd en zijn er eieren tegen het huis gesmeten.

De advocaat van de nabestaanden gaf vandaag aan dat Marco en Vanessa hier al eerder wat aan probeerden te doen. “Ze hebben daarover geklaagd bij de gemeente, maar er is nooit echt iets mee gedaan.” De pesterijen kwamen vermoedelijk vanuit verschillende buren. Volgens het OM hadden Marco en Vanessa al jaren een slechte band met bewoners uit hun omgeving. Met één van hen had het stel al een langere tijd ruzie. Geld De advocaat van de nabestaanden beweert dat de jongens de woningbrand hebben veroorzaakt ‘voor geld’. “Zo’n 150 euro kregen ze ervoor. Voor twee mensenlevens.” Volgens het onderzoek van het OM klopt het inderdaad dat de jongens via tikkies geld hebben gekregen. Van wie ze dit geld precies hebben gekregen, wordt nog onderzocht.

De officier van justitie acht - in tegenstelling tot wat de mannen zelf aangeven - bewezen dat de mannen wisten dat ze de woningbrand zouden stichten. De officier denkt alleen niet dat het de bedoeling was om Marco en Vanessa te doden. De rechter doet 14 juni uitspraak over de zaak.