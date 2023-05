Volgend jaar betalen voor BevrijdingsPop Purmerend? "Kosten rijzen de pan uit"

Dit jaar was BevrijdingsPop Purmerend anders dan normaal en dat werd niet door iedereen gewaardeerd, meldt Regio Purmerend . Het evenement werd gehouden in en naast de Markthal op een afgesloten terrein in plaats van een open feest op de Koemarkt. Reden? Kosten die de laatste twee jaar met 40 procent zijn gestegen. Hoe lang kan BevrijdingsPop Purmerend nog gratis toegankelijk blijven?

Het is de vraag die de organisatoren bezighoudt. Het beeld is niet alleen te zien in Purmerend, maar is overal hetzelfde. Ook bij het oudste bevrijdingsfestival in Haarlem. De bevrijdingsfestivals in Nederland hebben vorige week een noodkreet gedaan vanwege de gestegen kosten.

"Een gratis bevrijdingsfestival is nauwelijks nog te organiseren. En waar andere 5 mei festivals kunnen rekenen op subsidie van gemeente of provincie, vindt BevrijdingsPop Purmerend plaats zonder deze financiële steun", zegt organisator Patrick Kraakman. "Dit jaar is het goed afgelopen, dankzij de financiële bijdrage van onze sponsors. Daarnaast waren de weersomstandigheden gunstig. Waar de bevrijdingsfestivals in Groningen, Assen en Zwolle nog stilgelegd werden vanwege het slechte weer, bleef het ’s avonds droog in Purmerend."

Beveiligers onbetaalbaar

In de nieuwe opzet bij de Markthal op de Koemarkt met een afgesloten festivalterrein is de beveiliging minder kostbaar, geeft Patrick aan. "In een situatie zonder toegangscontrole, zoals in het verleden, is de beheersbaarheid van het publiek een heet hangijzer en zorgt voor flink meer kosten voor beveiliging van het evenement. Het zou prachtig zijn wanneer de hele Koemarkt zou volstromen voor het evenement, maar daar is dan een peloton aan beveiligers bij noodzakelijk en dat is helaas onbetaalbaar."



Wat de gevolgen zijn voor de toekomst is nog niet duidelijk. Een kleine entreeprijs zou een oplossing zijn, volgens Patrick. "De vraag is echter of de bezoekers dat willen betalen."

De komende maanden gaat de organisatie evalueren en bekijken hoe BevrijdingsPop Purmerend er in de toekomst uit zal zien.