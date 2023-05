Nienke (16) organiseert een Moederdag high tea om naar haar droomschool op zee te gaan

Tijdens de high tea word je verwent met allemaal lekkers. "Er zit verschillende soorten thee bij, twee lekkere sandwiches, een stukje taart, een brownie en nog wat andere zoetigheden." De Moederdag high tea kan je nu nog reserveren bij Nienke. "Ik zit zeker nog niet volgeboekt. Ik had bedacht dat ik er ongeveer zestig kan doen en nu heb ik er nog maar twintig." Nienke is te bereiken via haar website .

Het is nog niet genoeg om mee te kunnen maar daar heeft ze tal van oplossingen op gevonden. Zo heeft ze veel boeken verkocht via Marktplaats, probeert ze bedrijven te benaderen om haar te steunen, verkoopt ze plantjes, staat op markten en nu heeft ze de Moederdag high tea. Nienke doet er alles aan om het bedrag op tijd binnen te halen. "Ik heb inmiddels al gehoord dat het zeker is dat ik mee mag."

School at Sea

Met School at Sea maak je in een half jaar een reis over de Atlantische oceaan. Tijdens deze reis leer je over het leven op een schip terwijl je nog steeds je school werk maakt. Je krijgt dezelfde toetsen die je klasgenoten in Nederland ook krijgen. Het ontwikkelingsprogramma is voor jongeren tussen de 15 en 17 die havo 4 of vwo 4/5 doen.

De boot maakt een paar stops onderweg waar de leerlingen ook het land op mogen. Plekken die sowieso op de route liggen zijn: Tenerife, Dominica, Curaçao, Panama en veel meer.