Nienke (16) organiseert een high tea met Moederdag om naar haar droomschool op zee te gaan

School at Sea

Met School at Sea maak je in een half jaar een reis over de Atlantische oceaan. Tijdens deze reis leer je over het leven op een schip en volg je een regulier lesprogramma. Je krijgt dezelfde toetsen die je klasgenoten in Nederland ook krijgen. Het ontwikkelingsprogramma is voor jongeren tussen de 15 en 17 die havo 4 of vwo 4/5 doen.

De boot stopt een paar keer. De trossen gaan onder andere los op Tenerife, Dominica, Curaçao en Panama.