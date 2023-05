Komende vier dagen geen treinen tussen Hoorn en Heerhugowaard

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er vanaf vannacht geen treinen meer tussen Hoorn en Heerhugowaard. De NS zet bussen in op de stations van deze twee plaatsen, en in Obdam. Er moet rekening gehouden worden met een extra reistijd van een half uur.

Ook in februari werd er door de NS en ProRail gewerkt aan het spoor . Toen was het niet mogelijk om met de trein tussen Enkhuizen en Hoorn te rijden. In beide gevallen werden bussen ingezet en moest rekening gehouden worden met een extra reistijd.

De spoorwegmaatschappij laat weten dat het onderhoud bij het spoor om 04.00 uur begint. Vanwege de werkzaamheden kunnen reizigers met de bus tussen Heerhugowaard en Hoorn pendelen. Tussen laatstgenoemde plaats en Uitgeest wordt er gereisd via Zaandam. De NS verwacht dat de werkzaamheden in de nacht van zondag op maandag zijn afgerond.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]