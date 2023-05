Knalgeel huis van Hajo en Nadya niet welkom in de straat: "Anders wordt het hier Curaçao"

Hajo Harts (70) en zijn vrouw Nadya wonen als sinds 1998 in het huis aan de Tulpstraat in Hilversum. Toen Hajo het huis kocht was het in twee kleuren blauw geschilderd. Tot vorig jaar augustus had het een zalmroze kleur en in augustus besloten zij hun huis geel te schilderen. "We vonden het gewoon een mooie vrolijke kleur en passen in de straat", zegt Hajo.

In principe mag iedereen zijn gevel schilderen in de kleur die hem of haar zint. In de buurt zijn meerdere huizen in een bepaalde kleur geschilderd; blauw, groen, zwart. Alleen hebben Hajo en zijn vrouw de pech dat er iemand in de straat woont die heeft geklaagd bij de gemeente. Daarop is de commissie ruimtelijke kwaliteit ingeschakeld en die oordeelde dat de kleur te fel en te contrasterend is met de omgeving.



Harts kreeg tot 1 juni de tijd om de gevel te schilderen in een kleur die beter in het straatbeeld past. Doet hij dat niet dan volgt er een dwangsom van 4500 euro. Hajo legt zich er na enig onderzoek bij neer. De kans is klein dat hij in zijn gelijk gesteld wordt.

Appeltjesgroen huis

De zaak rondom het appeltjesgroene huis in Den Helder heeft hem ook geïnspireerd. "De kans is zo klein dat je je gelijk haalt. En die procedures kosten ook allemaal veel geld", licht hij toe.

"Ik heb opnieuw een steiger gehuurd en zelf opgebouwd en de verf was in de aanbieding. Ik word er steeds handiger in om die steiger op te bouwen, en de gevel heb ik in een dag geschilderd."