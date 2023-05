De Peiling: ik eet voor de televisie

Wat is er nou lekkerder dan met een pizza of een vol bord eten voor de televisie te hangen? Ouderwets met het bord op schoot. Alleen dat schijnt dus helemaal niet zo gezond te zijn. Door het eten gedachteloos naar binnen te schuiven, worden we veel te dik. Eet jij lekker voor de buis of ga jij wel aan tafel zitten?