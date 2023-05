Gesneuvelde matroos krijgt een gezicht na bijzondere ontmoeting op kerkhof

"Op de fiets naar huis was ik wel even heel stil, had ik een brok in mijn keel", blikt Jos Gadellaa (75) terug op de bijzondere ontmoeting die hij had op begraafplaats Duinhof in IJmuiden. Toen hij op 4 mei bloemen ging leggen bij de oorlogsgraven op Duinhof, liep hij daar de zoon tegen het lijf van één van de matrozen die daar begraven ligt. Door de ontmoeting met de inmiddels 82-jarige zoon kreeg de in '42 gesneuvelde matroos Ben Smulders voor Jos een gezicht.

De 82-jarige Ben Smulders, Ben Smulders junior dus, heeft zijn gesneuvelde vader nooit gekend. Ben senior was 27 toen zijn mijnenveger de M2 op 13 mei 1942 in de haven van IJmuiden op een verdwaalde mijn liep. Het schip ontplofte en Ben en drie andere opvarenden kwamen om het leven. Achteraf bleek pas dat op het moment van de fatale explosie Bens vrouw Neeltje in verwachting was. Een paar maanden later werd hun zoon geboren. Hij werd vernoemd naar zijn omgekomen verwekker: Ben.

Ben Junior woont inmiddels in Almere en bezoekt, 82 jaar later, nog regelmatig het graf van zijn vader in IJmuiden. Hij was blij verrast te ontdekken dat iemand, een onbekende, verse bloemen bij het graf van zijn vader legde, vertelt hij aan de telefoon: "Dat is natuurlijk fantastisch, dat iemand dat doet, op die manier wordt mijn vader eer gedaan, dat is prachtig." Tekst gaat door onder de foto

Die onbekende, die van die verse bloemen leerde Ben afgelopen donderdag kennen tijdens dodenherdenking in IJmuiden, het is de 75-jarige Jos Gadellaa uit Velserbroek. Graf adoptie Het is een jaar geleden dat Jos Gadellaa besloot vier oorlogsgraven in IJmuiden te adopteren. Een paar keer per jaar, meestal op een verjaardag of op dodenherdenking, gaat hij naar Duinhof met een bloemetje. Jos diende zelf dertig jaar bij de marine en hij voelt zich verbonden met de jongens die op Duinhof begraven liggen. Hij voelde de behoefte iets te doen voor de jonge mannen die sneuvelden voor onze vrijheid. "Ik was al jaren donateur van de Oorlogsgravenstichting, maar ik wilde echt iets doen. Dat kon door een graf te adopteren. Ik heb toen gekozen voor deze vier jongens die in '42 door een mijn in de haven van IJmuiden om het leven kwamen". Tekst gaat door onder de foto

Jos vertelt dat hij wel vermoedde dat er mogelijk nog nabestaanden waren, maar hij had daar nooit contact mee gezocht. De ontmoeting afgelopen donderdag was een bijzonder toeval. "Ik zag een ouder echtpaar bij het graf van Ben staan. Toen ik op ze afstapte en hoorde dat het om de zoon ging was ik stomverbaasd en even sprakeloos", vertelt Jos. Hij was onder de indruk en had het gevoel dat de man in het graf een gezicht kreeg en dat was precies zijn bedoeling geweest toen hij het graf te adopteerde: voorkomen dat de gesneuvelden worden vergeten. De ontmoeting met Ben junior maakte diepe indruk op Jos. "Op de fiets naar huis was ik toch wel even heel stil", aldus Jos Gadellaa. Niet vergeten Ben junior en Jos hebben vanaf nu contact en ze wisselen informatie uit. Jos is vast van plan de herinnering aan de gesneuvelde oorlogshelden levend te houden. "Op de site van de Oorlogsgravenstichting kun je aan ieder geregistreerd graf achtergrondinformatie koppelen, ik ben van plan de dingen die ik nu weet, brieven en foto's daar te publiceren". Ben junior vult aan dat het een goed idee zou zijn als er een informatiebord bij de graven geplaatst zou worden. "Dan weten bezoekers tenminste wie daar liggen en wat er met ze gebeurd is."