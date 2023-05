Amstelveense coldcase: wie is de vrouw die in 1995 werd gevonden?

Een lichaam zonder hoofd, onderbenen en arm: een voorbijganger vond op 13 januari 1995 in Uilenstede een vermoorde vrouw. Wie ze is, waar ze vandaan komt en waarom zij daar is achtergelaten, is nooit duidelijk geworden. Via een internationale campagne probeert de politie alsnog haar identiteit te achterhalen.

De armband van de vrouw - Politie

Een voorbijganger zag die bewuste dag in 1995 een plastic pakket in het water bij Uilenstede drijven en belde de politie. In dat pakket zat een laken met een deel van het stoffelijk overschot van een vrouw. Twee weken nadat de vrouw was gevonden, werd een man aangehouden. Hij beweerde nergens vanaf te weten, en is vanwege gebrek aan bewijs snel weer vrijgelaten, schreef Het Parool op 28 januari 1995. Identiteit vaststellen moeilijk Tot op heden is niet bekend wie de vrouw is en wie haar heeft vermoord. Doordat haar hoofd, onderbenen en een arm ontbraken, is het voor de politie extra moeilijk om haar identiteit vast te stellen. Het artikel gaat verder onder de video.

De politie vermoedt dat het slachtoffer een jonge vrouw met een lichte huidskleur en donkerbruin haar is. Ze was tussen de 1.63 en 1.71 meter lang, tussen de 20 en 35 jaar oud en droeg een gouden armband. Vanwege haar korte nagels en de nicotinevlekken op haar rechterhand denkt de politie dat ze een nagelbijter was en veel rookte. Verder heeft de vrouw twee littekens op haar rechterarm: één van een pokkenprik in de bovenarm en één op haar elleboog. Ook heeft ze opvallende moedervlekken op haar rug, aan de linkerzijde van de rechtertepel, onder de linkerborst, aan de linkerzij en boven de rechterbil.

In alle 22 zaken van de Identify Me-campagne, waarvan negen zaken Nederlands zijn, is onbekend wie de vrouwen zijn, waar ze vandaan komen en waarom ze zijn achtergelaten. De politie vermoedt dat de vrouwen uit andere landen afkomstig zijn en het mede daardoor nooit gelukt is om ze te identificeren. Wél is bekend dat ze door geweld om het leven zijn gekomen en in België, Duitsland en Nederland zijn gedumpt.