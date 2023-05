Noord-Hollands trots: dit zijn onze nominaties voor het Songfestival van volgend jaar

De finale van het Songfestival gaat dit jaar aan Nederland voorbij: Mia Nicolai en Dion Cooper strandden gisteren met hun felbekritiseerde nummer Burning Daylight in de halve finale. Op naar volgend jaar dus en dat kan echt beter. Laat Noord-Holland nu net bulken van het muzikale talent. Selectiecommissie, letten jullie even op?

'Gonomineerde' artiesten - NH

Maak, voor zover dat nog nodig is, kennis met de 'crème de la crème' van het Noord-Hollandse muziektalent. Help je ons daarna mee kiezen? Wie moet er volgens jou voor ons naar het Songfestival? Antoon (Midwoud) Hallo, Hotelschool en Vluchtstrook: Antoon is 21 jaar, en nu al niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Hij werd, toen hij 15 jaar oud was, als jongste kandidaat ooit aangenomen op de Herman Brood Academie. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Naast enorme hits heeft hij ook al een eigen documentaire op zijn naam staan. Aan grote podia is de artiest al wel gewend, want hij heeft al voor een vol Ziggo Dome gestaan. Aan ervaring zal het dus niet liggen en Noord-Hollandser dan Antoon wordt het bijna niet.

Claude (Enkhuizen) Zo'n tien jaar geleden vluchtte hij uit Congo, eenmaal in Nederland deed hij mee aan verschillende talentenjachten, waaronder The Voice. Zijn echte doorbraak kwam door zijn hit Ladada. In één klap werd de 20-jarige wereldberoemd in Nederland. En laten we eerlijk zijn: met Ladada zou Claude het Songfestival dit jaar toch met twee vingers in de neus gewonnen hebben?

Mell & Vintage Future (Volendam) Deze band timmert aardig aan de weg. Melanie Jonk (29), zangeres van de band en kleindochter van Piet Veerman, stond al eerder in het voorprogramma van Eric Clapton in de Ziggo Dome. Ook aan haar podiumervaring zal het dus niet liggen. De band stond in de finale van het talentenprogramma We Want More, en ook hebben ze al verschillende hits zoals Forever op hun naam staan.

Rani (Heerhugowaard) Er gaat misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar toch heeft de Heerhugowaardse Rani - of Shannon Hilversum zoals ze volledig heet - al een dikke hit gescoord. Samen met dj Sam Feldt bestormde ze al de hitlijsten met het nummer Post Malone. Kortom: ze timmert lekker aan de weg. Waarom zouden we haar succes niet een volgend zetje geven op het Songfestival?

Meau (Weesp) In 2020 bracht de inmiddels 23-jarige zangeres haar debuutsingle Kalmte uit, en gelijk waren de ogen van de muziekwereld op haar gericht. Een jaar later kwam ze met Dat Heb Jij Gedaan, en de ogen uit de muziekwereld werden de oren van het hele land. Het werd een nummer 1-hit en ze stond daarna op festivals, in grote zalen en was te zien in verschillende televisieprogramma's.

Bankzitters (onder andere Haarlem) Deze groep jongens begon in 2015 met hun eigen Youtube-kanaal, toen hadden ze vast niet verwacht dat ze in januari van dit jaar twee uitverkochte shows zouden geven in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De jongens hebben miljoenen luisteraars met hun hits Je Blik Richting Mij en Stapelgek. Het zou een keer anders dan anders zijn, maar zonder risico geen succes toch?

Maan (Bergen) Inmiddels woont de zangeres in Amsterdam, maar ze groeide op in Bergen. In 2016 won ze The Voice Of Holland en sindsdien is ze niet meer van het poptoneel verdwenen. De alleskunner laat haar fans huilen bij Ze Huilt Maar Ze Lacht, en dansen op Blijven Slapen.

Hang Youth (Amsterdam) Oké, het is niet per se het genre dat je meteen zou verwachten op het Songfestival. Of nou ja, het kan ook heus nog gekker. Maak kennis met Hang Youth. Ze maken punkrock, komen uit Amsterdam en hebben een steeds grotere fanbase. En laten we ook eerlijk zijn: hoe Noord-Hollands is het als je een van je nummers over Tata Steel laat gaan?