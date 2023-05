Twitteraar uit Wervershoof veroordeeld voor opruiing en bedreiging politici

Een 56-jarige man uit Wervershoof is veroordeeld tot 10 uur taakstraf omdat hij politici Frans Timmermans en Jan Paternotte heeft bedreigd via Twitter. Inmiddels is hij niet meer actief op het platform.

De man had een twitteraccount waarmee hij op nieuws reageerde. "Tijd dat ze Franssie van 10 hoog naar beneden flikkeren!", tweettte de man op 14 mei 2022 over eurocommissaris Frans Timmermans. Een maand later ging hij opnieuw de fout in. Hij richtte zijn woede tot D66-voorzitter Jan Paternotte en tweette: "Als die Paternotte ooit in mijn dorpje komt gaat 'ie tandjes spugen!" Het profiel werd in de gaten gehouden door de politie, die de twee tweets opmerkte.

In de zitting verklaarde de man dat hij vanwege zijn autisme soms impulsief en fel kan reageren op dingen. Ook zei hij spijt te hebben van de teksten en is hij niet meer actief op Twitter.

Zeer ernstig

Het Openbaar Ministerie eiste een geldboete van 550 euro. De Rechtbank vond dat gezien de ernst van de zaak te weinig en heeft de man veroordeeld tot 10 uur taakstraf. Hoewel de advocaat van de man vindt dat er niet genoeg bewijs is om de tweets aan de man te koppelen, vindt de politierechter het wel bewezen.

"Andere mensen konden door de tweets op ideeën worden gebracht om actie te ondernemen tegen politici. Dat is zeer ernstig", vindt de politierechter. Hij vindt dat er paal er perk moet worden gesteld aan dit soort berichten. De eerste tweet wordt door de rechter gezien als opruiing en de tweede als bedreiging. De rechter heeft bij het vonnis meegewogen dat de man spijt heeft van zijn daden.