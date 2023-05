Populaire muziekstudio voor kinderen krijgt geen plek in nieuw Hilversums ziekenhuis

Het ziekenhuis Tergooi verhuist binnenkort, maar in het nieuwe gebouw is geen plek voor een studio van Stichting Muziekids. De organisatie helpt kinderen te ontspannen door samen muziek te maken. Hun eerste studio was in het Tergooi in Blaricum, maar dat is nu verleden tijd.

Robbert de Vos richtte Muziekids veertien jaar geleden op. "Lekker spelen, dat is het belangrijkste", zegt hij op NH Radio tegen verslaggever Sjoerd Hilarius. "Het is heel wat anders met al die artsen om je heen, en als er dan een plek is waar je jezelf kan zijn, dat is waarvoor we gaan."

Het eerste ziekenhuis met zo'n muziekstudio was het Tergooi in Blaricum, maar na de verhuizing is er geen ruimte meer vrij. "Het nieuwe Tergooi is tien keer kleiner geworden en op dit moment kunnen we nog geen studio creëren", vertelt De Vos. Hij heeft zich bij de situatie neer moeten leggen. "We hebben er zeker tien jaar gezeten. Het was super gezellig en super mooi, maar je kan niet alles veranderen. Alles moet aangepast worden, dus wij passen ons daarin."

Financiële keuze

De Vos heeft wel een ander idee voor de kinderen. "We zijn bezig met de troubadour-trollie met muziekinstrumenten zodat de kinderen er wel gebruik van kunnen maken." Hij staat er wat dat betreft flexibel in. "Als je niet flexibel bent, dan waren we nu geen veertien jaar verder, en hadden we corona niet overleefd. Dat is hetzelfde, je moet gewoon flexibel blijven."

Een woordvoerder van het Tergooi laat weten dat het een pijnlijke beslissing is. "We geloven zeker in de kracht van muziek. Kinderen genieten er ook van, dat is heel belangrijk. De harde realiteit is dat we van twee locaties naar één locatie gaan. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden."

De keuze om geen studio te maken, is ook een financiële kwestie. "Het is niet direct zorggerelateerd en dat gaat voor. De ruimtes zijn ook echt heel duur", zegt de woordvoerder van het Tergooi. "De zorg is heel duur en we moeten daarom heel scherp kijken naar dit soort dingen. Het is een lastige boodschap."

Tekst gaat door onder de foto