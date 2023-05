Jaren na vergismoord Mohamed Bouchikhi in Amsterdams buurthuis start vandaag zaak tegen verdachten

De dood van de 17-jarige Bouchikhi bracht een schokgolf teweeg: vrienden, familie en buurtbewoners liepen in februari 2018 gezamenlijk een stille tocht en ook Halsema sprak zich uit: "Deze onschuldige en hoopvolle jongen is van ons weggerukt. Amsterdam mist Mohamed".

Er ontstond grote paniek en Mohamed probeerde zich, samen met anderen, te verstoppen in een kantoor. Hij ging op de grond liggen en bedekte zijn hoofd. Volgens het OM is het Emylio G. die op dat moment de ruimte in ging en Bouchikhi met een kalasjnikov van dichtbij doodschoot.

Ruim vijf jaar na de vergismoord start vandaag de inhoudelijke behandeling in de zaak van de verdachten. Volgens het OM stormden Emylio G. (30) en Randell D. eind januari 2018 het buurthuis binnen, op zoek naar de 19-jarige Gianni L. Zodra de mannen de ruimte betraden riepen ze dat ze op zoek waren naar een 'nigger'. Ze openden het vuur in de richting van een groep tieners, twee van hen - waaronder Gianni L., raken gewond.

De twee verdachten die uiteindelijk werden aangehouden worden door het Openbaar Ministerie ook verantwoordelijk gehouden voor twee andere moorden. Beiden zijn volgens justitie betrokken bij de moord op Siegmar Flaneur in 2015. De op Curaçao geboren Flaneur woonde in Amsterdam-Zuidoost en werd na een avond uitgaan doodgeschoten op de Leerdamhof. De politie trof hem dood aan op het fietspad. G. werd in eind 2021 aangehouden in zijn cel, waar hij al vastzat voor de moord op Mohamed Bouchikhi.

Schoolkinderen

Randell D. was volgens het OM ook betrokken bij de moord op de Amsterdamse crimineel Lucas Boom. Boom werd in 2015 voor de ogen van basisschoolleerlingen neergeschoten met automatische geweren. Hij overleed ter plekke.

Acht jaar na de moord op Lucas Boom start vandaag de inhoudelijke behandeling tegen de twee verdachten. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie is het met een reden dat het jaren heeft geduurd. Zo nam het onderzoek veel tijd in beslag, was Randell D. de periode voor zijn aanhouding voortvluchtig en waren er verschillende onderzoekswensen van de verdediging.

De rechtbank behandelt de drie moorden de komende maand, verspreid over zeven dagen. De uitspraak volgt op 4 augustus.