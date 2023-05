Staatssecretaris: Financiering voor opvang uitgeprocedeerde asielzoekers blijft gewoon bestaan

De Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV), waarbij het Ministerie van Justitie en Veiligheid gemeenten geld geeft zodat ze uitgeprocedeerde asielzoekers op kunnen vangen, blijft gewoon bestaan. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg vanavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder vandaag ontstond er nog tumult nadat in een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nog te lezen was dat deze regeling zou worden afgeschaft. Amsterdam is één van de vijf gemeenten die aan de pilot meedoet. Wethouder Rutger Groot Wassink liet aan AT5 weten zeer verrast te zijn door het nieuws.

Uit een brief van Van der Burg blijkt nu dat de financiering ook na 2023 doorgaat. "Het kabinet is nog steeds voornemens deze afspraak uit te voeren", aldus de staatssecretaris.

Zowel Het Parool als het AD schrijven dat Van der Burg eerder nog wél van plan was om de financiering te schrappen. Volgens Haagse bronnen zou er vandaag politieke druk zijn uitgeoefend op de staatssecretaris om dat besluit terug te draaien.