Clubicoon Barry van Galen blikt terug én vooruit op Europese halve finale: "Dit vergeet je nooit meer"

Voor de derde keer in de clubhistorie staat AZ in de halve finale van een Europees toernooi. Morgenavond spelen de Alkmaarders de halve finale in de Conference League. In Londen is West Ham United de tegenstander. AZ-clubicoon Barry van Galen was er bij in de laatste halve finale in 2005 tegen Sporting Lissabon.

Sporting Portugal - AZ , 2-1 , elftal foto az , achter vlnr : Michael Buskermolen , Robin Nelisse , Kew Jaliens , Ron Vlaar en Henk Timmer . voor vlnr : Denny Landzaat , Kenneth Perez , Adil Ramzi , Olaf Lindenbergh , Barry van Galen en Tim de Cler - Pro Shots / Jasper Ruhe

Van Galen speelde in 2005 de legendarische Europacup-wedstrijden tegen Sporting Lissabon. In de Alkmaarderhout ging de ploeg van Co Adriaanse in de laatste minuut met 3-2 ten onder waardoor de Europese droom uit elkaar spatte. Het heenduel in Lissabon werd een week eerder met 2-1 verloren.

Tragedie NH Sport blikte drie jaar geleden, exact vijftien jaar na de tragedie tegen de Portugezen, terug op de gedenkwaardige halve finale. Na de uitschakeling vloeiden heel veel tranen en zei toenmalig trainer Co Adriaanse: "Dit vergeet je nooit meer. Van Galen zei zelfs: dit neem ik in mijn graf mee'." Tekst gaat verder onder de video.

Terugblik: de tragedie van AZ - NH Nieuws

Als we Van Galen in de week van West Ham spreken, zegt hij kansen te zien voor het huidige team van trainer Pascal Jansen. "AZ kan iedereen pakken. Dat laten wij al jaren zien. Wij worden nooit weggespeeld." West Ham United won afgelopen zondag met 1-0 van Manchester United in de Premier League. Hierdoor neemt de ploeg afstand van de onderste plekken in de Engelse competitie. "Dat is wel jammer dat ze nu geen degradatiezorgen hebben, want anders hadden ze zich meer gefocust op de competitie. Nu gaan ze denk ik met hun sterkste formatie spelen", aldus Van Galen.

Donderdag neemt AZ het om 21.00 uur op tegen West Ham United. Gedurende de hele dag kun je alle ontwikkelingen rondom de wedstrijd volgen in ons liveblog.

In 2005 versloeg AZ in de kwartfinale het Spaanse Villareal. "Wij schatten Villareal hoger in dan Sporting Lissabon. Wij dachten dat er dus wel wat viel te halen tegen Sporting", blikt Van Galen terug. Laatste minuut In de verlenging tegen Sporting Lissabon leek AZ zich ook te gaan plaatsen voor de finale, maar het ging dus in de laatste minuut mis. "Het mooiste en pijnlijkste moment uit mijn carrière."

"Het mooiste en pijnlijkste moment uit mijn carrière" AZ-clubicoon Barry van Galen