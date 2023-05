Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers op de tocht: ministerie schrapt financiering

Vijf gemeenten - Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Eindhoven en Utrecht - krijgen als pilot geld van het Rijk voor de opvang en begeleiding van uitgeprocedeerde vreemdelingen, ook wel bekend als de Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV). Sinds het begin van de LVV-pilot in Amsterdam zijn in totaal 924 personen ingestroomd, waarvan er inmiddels 573 zijn uitgestroomd.

Wie geen verblijfspapieren heeft kan op dit moment terecht bij de zogenoemde bed-bad-broodvoorzieningen in de stad. Dit zijn 24-uursopvangplekken waar uitgeprocedeerde asielzoekers die om verschillende redenen niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst terecht kunnen voor een slaapplek, eten en een douche. Het idee is dat deze groep op deze manier goed begeleid kan worden, niet op straat belandt en beter in zicht blijft. Amsterdam heeft op dit moment vijfhonderd van dit soort opvangplekken.

"Het is verre van chique dat we op deze manier te horen krijgen dat er geen financiering meer voor is"

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang), ook voorzitter van de commissie Asiel en Migratie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), laat in een reactie weten dat de vijf deelnemende gemeenten zeer verrast zijn. Dit type opvang is juist van enorm belang, stellen zij, onder andere voor het waarborgen van de openbare orde. "Het is verre van chique dat we op deze manier te horen krijgen dat er geen financiering meer voor is."

"Het merkwaardige is dat in het regeerakkoord staat dat er moet worden gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk. De evaluatie van de pilot door WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is dit najaar naar de Tweede Kamer gestuurd en is nog niet besproken", laat Groot Wassink weten.

Druk op andere vormen van asiel

Volgens het ministerie komt het besluit om het geld voor de opvang van uitgeprocedeerden stop te zetten voort uit de toegenomen kosten voor migratie. Opmerkelijk, vindt Groot Wassink. "Omdat de kosten voor deze pilot jaarlijks rond de dertig miljoen euro liggen. Dit is slechts een fractie van het aanvullende bedrag dat het ministerie van Justitie en Veiligheid onlangs toegekend heeft gekregen voor Asiel en Opvang, namelijk 8.7 miljard op een totaal begroting van 18 miljard."

Staatssecretaris Eric van der Burg zegt in gesprek te willen gaan met de vijf gemeenten over de voortgang van de pilot. Groot Wassink: "We hopen op zeer korte termijn hierover uitleg te krijgen van de staatssecretaris. We willen nu nog niet vooruitlopen op de mogelijke gevolgen. Maar het is niet onmogelijk dat dit kan leiden tot openbare ordeverstoring en het zal de druk opvoeren bij andere vormen van asiel, opvang en zorg."