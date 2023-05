Uitsluitsel over toekomst asielschip in Velsen-Noord: kleinere cruise tot eind 2024 aan VOB-kade

Het College van B&W heeft een vanavond een advies uitgebracht over de toekomst van het asielschip in de haven van Velsen-Noord. Het adviseert de raad tot eind 2024 opvang te regelen voor 250 tot 300 vluchtelingen, op een klein zeecruiseschip aan de VOB-kade. Daarnaast doet het een verzoek tot onderzoek wat betreft de lange termijn opvang aan land en zet daarbij in op de locatie Handgraaf, of sportpark de Elta.