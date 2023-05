Haarlems gezelschap reist naar de heilige grond van Abbey Road Studios

Het Ampzing Genootschap gaat in Londen nummers opnemen in de Abbey Road Studios, vermaard om de plaatopnames van The Beatles. Voor het Haarlemse gezelschap is het een reis naar het heilige der heiligen. De leden van het Ampzing Genootschap zijn stuk voor stuk groot fan van John, Paul, George en Ringo.

Hoewel de mannen van het Ampzing Genootschap te oud zijn om te kunnen doorgaan als leden van een boy band, heerst bij vertrek naar Londen onder de muzikanten het opgewonden sfeertje van jonge jongens onder elkaar die aan de start staan van hun Tienertoer. Met een beetje fantasie kun je ze op het station uitgezwaaid zien worden door de moeders die hun kinderen een laatste waarschuwing meegeven: 'Oppassen met oversteken hè! Ze rijden daar links!' Niet te bevatten Gitarist Henk Tijbosch op het perron: "We zijn allemaal een beetje gespannen, iedereen kijkt er ontzettend naar uit. Het is ook niet niks wat we gaan meemaken. Dik vijftig jaar geleden draaide ik op mijn jongenskamertje de elpee Abbey Road en nu gaan wij spelen op de plek waar die plaat is opgenomen. Niet te bevatten." Tekst gaat verder na de foto.

Het Ampzing Genootschap bij het vertrek in Haarlem. Fred Segaar/NH Nieuws

Ze gaan niet vaak de grens over en als ze dat doen is de bestemming meestal dezelfde: Londen. Onlangs nog waren ze er in het kader van het verschijnen van Matchboox The Fab Four Serie, een project van illustrator en Ampzing-oprichter Eric Coolen die boekjes maakte van de vier leden van The Beatles ter grootte van een luciferdoosje, matchbox in het Engels. Bij die gelegenheid waren enkele leden van het Ampzing Genootschap op Abbey Road en lieten zich zoals miljoenen toeristen fotograferen bij het oversteken van het zebrapad dat bekend is van de hoes van de gelijknamige elpee, de laatste en volgens kenners beste van The Beatles.

Op de terugreis kwam de gedachte in hen op hoe mooi het niet zou zijn om als Beatlesbewonderaars een paar eigen nummertjes op te nemen in deze studio. De vraag wat dat zou moeten kosten, beantwoordden ze zelf met: waarschijnlijk veel te veel. "Maar we zijn het gaan navragen en gedeeld door acht bleek het betaalbaar", zegt Henk Tijbosch. "Eric (Coolen, red.) is vervolgens gaan mailen en vertelde ons dat we 11 mei, morgen dus, terecht konden. Van tien tot acht hebben we één van de studio's ter beschikking, plus een engineer. En dat schijnt er niet zó maar één te zijn. Die man heeft gewerkt met Foo Fighters, Paul McCartney en Kate Busch en moet dan nu met het Ampzing Genootschap aan de slag." Lachend: "Ik hoop niet dat hij al te hoge verwachtingen heeft." Tekst gaat verder na de foto.

Henk Tijbosch op het station. Fred Segaar/NH Nieuws

Hoe de vier bestaande liedjes die ze er gaan opnemen ook moge klinken; het resultaat van de opname is ondergeschikt aan de ervaring. In welke vorm de liedjes verschijnen (via spotify of op vinyl) zal Tijbosch evenmin een zorg zijn. "Ik zie het wel. Het gaat puur om de ervaring."