Wubbo Pasterkamp toetert in zijn eentje tegen Brusselse visserijplannen

"Al kunnen we met onze actie maar een klein beetje aandacht trekken, dan worden we in ieder geval weer eens gehoord", zegt de visser. Inmiddels is zijn actiedag voorbij en buigt Wubbo zich met de verfkwast over een kale deurpost, want de UK145 moet natuurlijk strak in de lak blijven. Zolang het nog duurt, want de schipper is niet positief over de toekomst. "Het lijkt wel of ze ons doelbewust kapot willen maken met de dreigende gebiedsbeperkingen", verzucht de schipper, die maar al te graag zijn kwast even neerlegt om uit te leggen waar zijn actie tegen gericht is.