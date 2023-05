Reconstructie moet politie beter beeld geven van toedracht dodelijk ongeluk met 5-jarig meisje in Alkmaar

Het meisje verongelukte op 15 april. Op de Nicolaas Beetskade werd ze in een bakfiets geraakt door een motor. Het kind werd nog gereanimeerd en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

De bestuurder van de motor raakte gewond en werd na zijn ziekenhuisopname aangehouden. Hij mag het onderzoek in vrijheid afwachten. Het onderzoek naar de toedracht is nog in volle gang. Daarom wordt het dodelijke ongeval nu gereconstrueerd. "Daar kiezen we soms voor bij ernstige verkeersongevallen."

Geen pottenkijkers

Waarom daar nu voor is gekozen, kan de politie niet zeggen. "De reden daarvan maakt onderdeel uit van het onderzoek en kunnen we in het belang daarvan niet delen."

Ook het tijdstip deelt de politie liever niet vanwege mogelijke pottenkijkers. "We vragen omwonenden, voorbijgangers en de pers om voor de nabestaanden terughoudend te zijn."

Op de plaats van het ongeluk kwamen mensen de afgelopen weken bij elkaar om te rouwen het meisje te eren. Het lag er bezaaid met bloemen en kransen, kaarsjes en brieven.