Mia en Dion uitgeschakeld in halve finale Eurovisie Songfestival: "Ze hebben het onderste uit de kan gehaald"

De Zaanse Katja is in Liverpool en vertelt aan de telefoon dat ze het optreden van Mia en Dion vanavond het beste tot nu toe vond. Helaas bleek het niet genoeg voor een plek in de finale. "Het is echt heel jammer. Ze hebben het onderste uit de kan gehaald."

De Zaanse was voorafgaand niet bijster enthousiast over het songfestivalduo en vond Burning Daylight een 'moeilijk liedje'. En daar blijft ze bij: "Jouw eigen lied moet sterk genoeg zijn, en dat was het niet. Jammer dat Nederland dat niet doet." Wel prijst ze de visuele aspecten. Positief als Katja is, gaat ze in Liverpool niet bij de pakken neer zitten: "Op naar de tweede halve finale."

Dit zijn de landen die de finale vanavond wél bereikt hebben: Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Finland, Tsjechië, Israël, Portugal, Zweden, Servië en Noorwegen.