Slechte luchtkwaliteit langs A7 rondom kinderopvangcentra gevaar voor West-Friese kinderen

Een nieuw onderzoek over de gezondheidsrisico's voor kinderen die op scholen zitten die dicht bij drukke wegen liggen, schokte Leonie van 't Veer. De directeur van Kinderopvang 't Herdertje in Blokker wil dat de politiek ingrijpt. "Niet alleen voor de kinderen hier, maar voor heel Nederland."

Fijn stof bestaat uit héél kleine deeltjes stof, die zo klein zijn dat je ze niet ziet en niet ruikt. Het nadeel van die hele kleine deeltjes is dat ze heel diep ingeademd kunnen worden en dan schade en klachten kunnen geven, vooral bij mensen die al iets aan hun longen mankeren. Zo kunnen kinderen met astma veel last van fijn stof ervaren.

Goede bereikbaarheid versus gezondheid

Toch lijken ouders zich volgens Van 't Veer zich nog geen grote zorgen te maken. "Ouders vinden goede bereikbaarheid heel belangrijk. Als de kinderopvang naast een weg is - wat meteen een ontsluitingsroute is richting je werk - dan maken ouders vaak de afweging om dan die locatie te kiezen."

Longarts Leon van den Toorn is echter wél bezorgd. De arts, werkzaam aan het Erasmus MC in Rotterdam, weet namelijk precies wat de geïnhaleerde fijn stof met de longen baby's en kinderen doet. Echter vermoedt Van den Toorn dat veel ouders zich niet bewust zijn van deze gezondheidsrisico's. "Ik ben bang dat niet iedereen dat goed weet, vooral omdat fijn stof niet te zien is. Het is wat anders dan de stof die op de vensterbank kan liggen. Je ziet het niet, je ruikt het niet. Dus ik denk zeker dat mensen zich er én niet goed van bewust zijn, én eigenlijk ook de gevaren ervan niet zo heel goed kennen."

Toch is Van 't Veer blij met het onderzoek. Volgens haar is de uitkomst van het onderzoek een goede manier om de 'discussie over de slechte luchtkwaliteit' aan te wakkeren. "En dit is niet alleen een probleem van West-Friesland, het geldt voor heel Nederland."