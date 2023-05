Texelaars natgeregend en tevreden: relaxte sfeer met Willem-Alexander en Máxima

Regen, regen en nog eens regen. Tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Texel bleef het geen moment droog. De Texelaars die met het koningspaar spraken waren ondanks de slechte weersomstandigheden heel tevreden over het bezoek. "Ik kijk er met een heel goed gevoel op terug", zegt de Texelse schapenboer Jan Willem Bakker die in zijn stal met beiden in gesprek ging.

De koning en koningin brengen een streekbezoek aan alle Waddeneilanden. Met een helikopter kwamen ze vanmorgen vanuit Den Haag naar de eerste stop Texel, waar ze werden opgewacht door de Texelse burgemeester Michiel Uitdehaag en de commissarissen van de koning uit Friesland en Noord-Holland, Arno Brok en Arthur van Dijk.

Het belangrijkste onderwerp van dit bezoek was de leefbaarheid op Texel en de andere Waddeneilanden. Die kenmerken zich door hun kleine schaal, hechte gemeenschapszin en de afhankelijkheid van het toerisme. Ieder eiland heeft zijn eigen identiteit en gemeenschappelijke uitdagingen. Voor veel voorzieningen kunnen zij niet makkelijk terugvallen op andere gemeenten.

Veel paraplu's

Een mogelijkheid om het paar te spreken was er niet voor het publiek. Door het slechte weer kon er niet lang buiten worden gestaan. Toch stond de Heemskerckstraat in Oudeschild vol met mensen met paraplu die het koninklijk paar graag even met eigen ogen wilden zien.

"Zo vaak komen ze niet op Texel, dus je moet wel zorgen dat je erbij bent", vertelt een vrouw die er al wel een uur eerder stond voor een goed plekje achter de hekken. Ze kon een glimp opvangen van Willem-Alexander en Máxima, toen zij museum Kaap Skil binnenliepen. De geplande wandeling door het dorp werd vanwege de nattigheid afgeblazen.

Koning in een jurk

In museum Kaap Skil werd het koninklijk paar rondgeleid door museumdirecteur Corina Hordijk. Bij de inmiddels beroemde 17e-eeuwse japon uit het Palmhoutwrak stond het echtpaar even stil. "Wat ik bijzonder vind, is dat ik hier nog niet eerder ben geweest met iemand die hem ook werkelijk gedragen had kunnen hebben zoals u", zei de museumdirecteur tegen de koningin. "Dat vind ik wel een heel bijzonder moment eigenlijk." Het ontlokte de koning een grappige uitspraak. "En als ik nou een Shakespeare-acteur ben?" Hordijk reageerde ad rem: "Dan had u hem ook kunnen dragen."

De museumdirecteur was na afloop zeer positief. “Het was heel relaxed", zegt ze. "De koning had het er gelijk over dat hij hier negen jaar geleden ook was. Dat gaf wel een goede en sympathieke indruk. Ze waren ook zeer geïnteresseerd.”

Tussen de lammetjes

Het echtpaar gaf vervolgens ook een heel ontspannen indruk op het boerenerf van Jan Willem Bakker. De Texelse schapenboer vertelde eerst over het mooie landschap waarin zijn bedrijf is gevestigd. Daarna ging het koningspaar naar de stal waar 's morgens nog de lammeren werden gemolken.

Tussen de loslopende schapen en lammeren, zittend op strobalen, werd het gesprek gevoerd met diverse ondernemers. Daar werd gesproken over klimaatadaptief ondernemen op het eiland.

In onderstaande video is te zien hoe het streekbezoek op Texel is verlopen voor het Koninklijk paar (tekst gaat door onder de video).